Os mercados atentos aos dados do PIB australiano e do IHPC da zona euro

Fevereiro 28, 2023 23:09

Espera-se que o relatório do PIB da Austrália e a sondagem preliminar do IHPC de janeiro da zona euro sejam o destaque desta semana. O Institute for Supply Management (ISM) publicará os seus PMIs de Manufatura e Serviços, o que pode causar alguma volatilidade do dólar americano. O presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, disse aos repórteres da Reuters que “um 'soft landing' pode ser viável nos EUA se as alterações pós-pandemia forem bem executadas”.

ABS publicará dados do PIB australiano

Espera-se que o Australian Bureau of Statistics (ABS) publique o seu relatório do PIB do quarto trimestre de 2022 a 1 de março. Os economistas prevêem um crescimento trimestral de 0,7%, um pouco acima do terceiro trimestre de 2022. Quando se trata de um crescimento anual, estes prevêem uma expansão de 4,9% no quarto trimestre de 2022.

Um relatório do National Australia Bank (NAB) observou que “olhando para o futuro, vemos o crescimento a desacelerar acentuadamente à medida que os gastos do consumidor estão sob pressão de taxas mais altas e inflação”. A NAB espera que o crescimento económico desacelere para 0,7% em 2023 e 0,9% em 2024.

No início de fevereiro, o tesoureiro da Austrália, Jim Chalmers, disse que “a expectativa dos analistas do Tesouro é que taxas de juro mais altas combinadas com condições globais difíceis irão desacelerar a nossa economia consideravelmente, mas estes não esperam neste momento uma recessão aqui na Austrália”.

Dados preliminares do IHPC da zona euro serão divulgados a 2 de março

O Eurostat irá divulgar os dados preliminares do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC) da zona euro para janeiro. A inflação esperada é de 8,7%, numa base anual, contra 8,5% em dezembro, enquanto o núcleo da inflação deve permanecer inalterado em 5,2%. Os mercados estão a refletir no preço um aumento de 50 pontos-base na reunião do BCE em março.

Relatório PMI de Manufatura da China

A Federação de Compras e Logística da China (CFLP) divulgará o seu relatório PMI de Manufatura de janeiro na quarta-feira. Analistas de mercado apontam que o PMI da Manufatura do país caiu para 48,9 no primeiro mês de 2023, indicando uma contração da atividade.

Um relatório publicado a 31 de janeiro mostrou que a atividade fabril da China aumentou (50,1) pela primeira vez desde agosto. Em entrevista coletiva na semana passada, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês disse que o ímpeto de recuperação no mercado consumidor do país foi forte em janeiro, acrescentando que “o governo tomará mais medidas para reviver e expandir o consumo”.

PMIs de Manufatura e Serviços ISM dos EUA serão analisados pelos especialistas

Nesta semana, o Institute for Supply Management (ISM) publicará os PMIs de Manufatura e Serviços (fevereiro de 2023), que devem fornecer informações valiosas sobre a condição da economia dos EUA. Espera-se que o PMI de Manufatura chegue a 47,9 e o PMI de Serviços a 52,4. Analistas de mercado observam que o índice de serviços responde por quase 80% do PIB dos Estados Unidos. Os economistas não esperam uma mudança significativa de estratégia do Fed enquanto o PMI permanecer acima da marca de 50.

Taxa de desemprego na zona euro deverá ter caído em janeiro

A taxa de desemprego da zona euro em janeiro será revelada pelo Eurostat na quinta-feira. Economistas esperam uma leve queda da taxa para 6,5%, ante 6,6% registados em dezembro. Se a previsão se concretizar, o número evidenciará a força do mercado de trabalho mesmo quando a economia parece estar a perder fôlego.

