Mercados concentram-se na Fed, decisões de taxas do BoE e queda do IPC do Reino Unido

Março 20, 2024 23:03

As decisões sobre taxas de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed) e do Banco de Inglaterra (BoE) destacam-se no meio de muitas atualizações financeiras importantes para o resto desta semana, uma vez que os investidores e traders estarão ansiosos para ver como estes dois grandes bancos centrais planeiam ajustar as suas políticas monetárias.

A semana começou com um estrondo, com o Banco do Japão (BoJ) a aumentar as suas taxas de juro de curto prazo para 0% a 0,1%, de -0,1%, pela primeira vez depois de muitos anos, marcando como única a sua estratégia. Como resultado desta decisão histórica, o iene japonês oscila em torno do mínimo de quatro meses em relação ao dólar americano.

Decisão sobre taxas de juro da Reserva Federal

O conselho da Fed anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na tarde de quarta-feira. Os economistas sugerem que a Fed não reduzirá os custos dos empréstimos após a reunião do conselho de administração, uma vez que provavelmente irá esperar para ver provas mais concretas relacionadas com a trajetória descendente da inflação no país.

A ferramenta CME FedWatch parece estar alinhada com a previsão mencionada, pois dá 99% de probabilidade para a taxa de juro de referência permanecer inalterada hoje. Em declarações à CBS News, economistas da Commonwealth Financial Network disseram que "a Fed vai retirar muito oxigénio da sala esta semana, ao concluir a sua reunião de março na tarde de quarta-feira. Vimos alguns dados económicos mistos para começar o ano. Será interessante ver como a Fed reagirá a isto, especialmente na conferência de imprensa pós-reunião do presidente da Fed, Jerome Powell."

Os economistas da Goldman Sachs disseram prever três cortes em 2024, abaixo da previsão anterior de quatro cortes este ano.

Decisão sobre taxas de juro do Banco da Inglaterra

Espera-se que o Comité de Política Monetária (MPC) do Banco de Inglaterra anuncie a sua decisão sobre as taxas na tarde de quinta-feira. A chamada “Super Quinta-feira” provavelmente não incluirá quaisquer mudanças significativas na política monetária, uma vez que os economistas sugerem que o BoE está preparado para manter os custos dos empréstimos no actual máximo dos últimos 16 anos.

Os analistas de mercado do Nomura foram citados pelo Yahoo Finance dizendo que “os preços de mercado para o BCE, e em menor medida para o BoE, foram em grande parte impulsionados pelas expectativas da taxa da Fed. Os participantes no mercado acreditam que outros bancos centrais têm “medo de agir primeiro”, mas pensamos que os ciclos macroeconómicos nos EUA e na Europa estão a dissociar-se, o que justifica que o BCE e o BoE atuem sozinhos e reduzam as taxas independentemente da Fed.”

Os economistas do Deutsche Bank observaram: “Dado o crescimento mais fraco, a inflação mais fraca e os dados salariais mais fracos, pensamos que uma contagem de 8-1 votos agora parece mais provável - com o membro externo do MPC [Swati] Dhingra a votar a favor de um corte nas taxas. Por enquanto, mantemo-nos fiéis ao nosso apelo de Maio para o primeiro corte das taxas. Mas os nossos níveis de convicção caíram, especialmente com pouca sinalização do MPC sobre quando os cortes nas taxas poderiam começar.”

IPC do Reino Unido cai em fevereiro

A inflação medida pelo IPC no Reino Unido caiu para 3,4% em Fevereiro, embora os analistas esperassem que a inflação se situasse nos 3,5%. De referir que o IPC do Reino Unido situou-se em 4% em Janeiro. O valor de fevereiro é o mais baixo registado desde setembro de 2021. O relatório do Office for National Statistics (ONS) também mostrou que o núcleo do IPC (exclui energia, tabaco, álcool e alimentos) caiu para 4,5%, face aos 5,1% de janeiro.

O Chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou que “isto prepara o cenário para melhores condições económicas, o que poderá permitir novos progressos na nossa ambição de impulsionar o crescimento”. A libra esterlina perdeu algum terreno face aos seus concorrentes na manhã de quarta-feira, uma vez que uma inflação medida pelo IPC inferior ao previsto pode levar o Banco de Inglaterra (BoE) a considerar a redução dos custos dos empréstimos mais cedo do que o esperado.

