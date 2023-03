Mercados Asiáticos sobem com incerteza bancária a diminuir

Março 29, 2023 01:28

A maioria dos mercados asiáticos subiu na manhã de terça-feira, com a aquisição de grandes partes do falido Silicon Valley Bank (SVB) pelo First Citizens BancShares, aliviando os receios em relação ao setor bancário dos EUA. As ações do Deutsche Bank subiram na segunda-feira devido ao otimismo dos investidores.

No Reino Unido, espera-se que o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, testemunhe sobre os desenvolvimentos do SVB UK perante o Comité do Tesouro. Bailey repetiu na segunda-feira que o setor bancário do Reino Unido é resiliente e está em boa posição para apoiar a economia do país.

Comentando sobre a economia da zona do euro, os economistas da S&P Global Ratings observaram que “a inflação rígida forçará o BCE a aumentar as taxas por mais tempo do que esperávamos anteriormente, provavelmente até que a taxa da facilidade de depósito atinja 3,50% no verão, a menos que a turbulência do mercado prejudique a atual perspectiva de crescimento e inflação”. Estes prevêem que a inflação permaneça acima da meta de 2% do BCE até ao primeiro trimestre de 2025.

Relatório de inflação IPC australiano na quarta-feira

Na manhã de quarta-feira, o Australian Bureau of Statistics (ABS) deverá publicar os dados de inflação IPC de fevereiro. Economistas prevêem que a inflação total anual chegará a 7,1%, abaixo dos 7,4% registados em janeiro.

Os analistas do ING referiram no seu relatório que se a inflação cair abaixo de 7% “isso apoiará as recentes dicas do RBA de que as taxas estão próximas de um pico, com mais um aumento de 25 bps parecendo o resultado mais provável agora, levando a meta da cash rate para 3,85 %.”

FMI: Risco de estabilidade financeira aumentou

A chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sugeriu que os riscos para a estabilidade financeira global aumentaram, embora alguns governos e bancos centrais tenham tentado acalmar os mercados. Georgieva repetiu que este ano deverá ser desafiador, já que os confrontos na Ucrânia, as políticas de aperto monetário e as consequências da pandemia pesam no crescimento económico global.

No seu discurso perante o Fórum de Desenvolvimento da China, esta observou que a esperança para a economia global foi impulsionada pela previsão de recuperação económica chinesa, já que o FMI espera um crescimento de 5,2% em 2023.

Kashkari da Fed: turbulência bancária poderá aproximar os EUA de uma recessão

Neel Kashkari, o governador da Fed de Minneapolis, disse aos repórteres da CBS que a turbulência no setor bancário pode aproximar os EUA de uma recessão. “O que não está claro para nós é quanto dessas tensões bancárias estão a levar a uma crise de crédito generalizada. E então esta crise de crédito, como foi dito, desaceleraria a economia”, observou.

Kashkari reiterou que o sistema bancário dos EUA é resiliente e descreveu a redução dos movimentos de depósitos de pequenos para grandes bancos como um desenvolvimento positivo. Questionado sobre novos aumentos de juros, este disse que seria muito cedo para fazer previsões, acrescentando que o stress do setor bancário deve ser levado em consideração.

De Cos do BCE: Mudanças de política dependerão de novos dados e da inflação

Pablo Hernandez de Cos, governador do Banco de Espanha e membro do conselho de administração do BCE, disse que as tensões nos mercados financeiros afetam as perspectivas de atividade económica e inflação.

De Cos observou que “o processo de desinflação poderia ser ainda mais acelerado se as altas tensões nos mercados financeiros fossem prolongadas. As futuras decisões de política monetária dependerão de como se cristalizarão diversas fontes de riscos, inclusive as recentemente experimentadas nos mercados financeiros. As decisões de política monetária também levarão em conta a intensidade da transmissão da política monetária”.

Governador do BoE: Se os preços continuarem a subir, mais aumentos de taxas

Falando aos jornalistas da BBC no domingo, o governador do BoE, Andrew Bailey, alertou que o banco central pode aumentar as suas taxas de juro se os preços continuarem a aumentar. Bailey exortou os empresários a tentar controlar os aumentos de preços, dizendo: “Se todos os preços tentarem vencer a inflação, teremos uma inflação mais alta. Eu diria para as pessoas que estão a definir preços - por favor, entendam, se incorporarmos a inflação, as taxas de juro terão que subir ainda mais e uma inflação mais alta realmente não irá beneficiar ninguém.”

O governador do BoE acrescentou que a inflação provavelmente cairá acentuadamente até ao final do ano. Deve-se notar que a meta de inflação do BoE é de 2%, enquanto em fevereiro a inflação real do Reino Unido foi de 10,4%, muito próxima de um máximo de 40 anos.

KPMG: crescimento económico do Reino Unido provavelmente negativo em 2023

Uma pesquisa publicada pela KPMG UK na segunda-feira disse que, embora uma recessão provavelmente seja evitada, o crescimento do Reino Unido deverá ser negativo em 2023. Os analistas da KPMG parecem concordar com o governador do BoE, Andrew Bailey, que a inflação pode cair acentuadamente este ano. “Olhando para o futuro, à medida que a economia arrefece e a inflação volta à sua meta, isto pode fornecer ao Banco da Inglaterra uma oportunidade para uma série de cortes graduais nas taxas no próximo ano”, disse o relatório.

