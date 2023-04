Mercados aguardam pelo relatório de Inflação IPC dos EUA

Abril 12, 2023 21:38

Os traders aguardam pelo relatório da inflação dos EUA em março, a divulgação das atas do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) e a decisão sobre a taxa de juro do Banco do Canadá (BoC), que será publicada ainda hoje.

Comentando sobre a inflação e a política monetária dos EUA, os analistas da BlackRock observaram no relatório: “So dados da inflação dos EUA desta semana mostrarão que a inflação permanece bem acima do objetivo de 2% da Fed. Não vemos a Fed a subir o suficiente para chegar a 2%. A Fed está a aderir ao aumento das taxas para reduzir a inflação até chegar ao seu objetivo, mesmo quando as quebras financeiras começam a aparecer. Achamos que a Fed acabará por parar o seu caminho quando os danos se tornarem mais evidentes”.

Relatório de março da inflação IPC dos EUA

O relatório de inflação IPC dos EUA que será divulgado hoje poderá influenciar o valor do dólar americano em relação aos seus concorrentes. Analistas de mercado sugerem que a inflação nominal chegará a 5,3% na comparação anual, 0,7% abaixo da leitura de fevereiro.

Uma pesquisa publicada pela Reserva Federal de Nova Iorque mostrou que a expectativa média em relação à inflação plena é de uma subida de 4,7% daqui a um ano, ligeiramente acima da previsão de fevereiro. Os economistas observam que a Fed leva em consideração uma pesquisa específica para avaliar e alterar a sua política monetária.

Decisão sobre taxas de juro do Banco do Canadá (BoC)

O BoC anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro ainda hoje. Os economistas sugerem que o conselho de administração do BoC manterá os custos dos empréstimos em espera. Espera-se que o conselho partilhe as suas projeções sobre o crescimento económico e índice de preços do consumidor no seu relatório trimestral de política monetária.

Os economistas observam que os números do emprego e o crescimento do PIB foram mais fortes do que o esperado nos últimos meses, embora as taxas de juro tenham atingido um recorde de vários anos. O governador do BoC disse que o banco central interromperia os seus planos de aumento de taxas, mas manteve a porta aberta para uma reavaliação, dependendo das condições económicas.

Relatório de crescimento do PIB do Reino Unido

O Office for National Statistics (ONS) publicará dados relacionados com o crescimento do PIB do Reino Unido em fevereiro. Os analistas prevêem uma taxa de crescimento de 0,1% em fevereiro na comparação mensal.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o desempenho da economia britânica em 2023 será o pior entre as 20 maiores economias (G20), que inclui a Rússia, que agora vive os efeitos das sanções. Deve-se notar que o FMI reavaliou sua previsão anterior do PIB do Reino Unido de uma contração de 0,6% em 2023.

Comentando sobre a previsão do FMI, o chanceler Jeremy Hunt referiu: “As nossas previsões de crescimento do FMI foram atualizadas mais do que qualquer outro país do G7. O FMI agora diz que estamos no caminho certo para o crescimento económico. Seguindo o plano, reduziremos a inflação em mais de metade neste ano, aliviando a pressão sobre todos."

Vendas no retalho dos EUA caem em março?

Na sexta-feira, os analistas de mercado examinarão o relatório de vendas no retalho de março nos EUA. Economistas sugerem que as vendas no retalho subiram 3,2%, anualmente, muito longe da leitura de 5,4% registada em fevereiro.

Uma pesquisa publicada pela Mastercard ServicePulse mostrou que as vendas a retalho excluindo carros aumentaram 4,7% de ano para ano, em março. Comentando os resultados da pesquisa, os economistas da Mastercard disseram: “há uma série de fatores que influenciam como o consumidor de hoje está a comprar, incluindo inflação, mercado de trabalho, preços de alimentos e gasolina e a trajetória das taxas de juro. Mas estes ainda estão a gastar – estamos a assistir a um crescimento variado setor por setor, com compras mudando em grande parte para necessidades e experiências.”

