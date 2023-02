Mercados aguardam relatórios da inflação IPC dos EUA e Reino Unido

Fevereiro 13, 2023 23:41

Os relatórios de inflação, PIB e vendas a retalho serão o grande destaque desta semana, pois os investidores e traders poderão analisar uma infinidade de conjuntos de dados. Os relatórios de inflação IPC dos EUA e do Reino Unido mostrarão se as políticas de aperto monetário reduziram as pressões inflacionárias.

No Japão, o governo apresentará ao parlamento os indicados para o cargo de governador do Banco do Japão (BoJ). Alguns economistas sugerem que o banco central ajustará ou se afastará do seu programa de estímulo sob um novo governador. Haruhiko Kuroda deve se aposentar a 8 de abril, depois de servir como governador por dez anos.

Relatório do PIB do Japão no quarto trimestre de 2022 e o novo governador do BoJ

O Japanese Cabinet Office publicará o seu relatório preliminar do PIB do quarto trimestre de 2022 em 13 de fevereiro. Economistas que acompanham a economia japonesa sugerem que o relatório mostrará uma expansão de 0,6% trimestralmente.

O ministro das finanças do Japão, Shun'ichi Suzuki, disse na sexta-feira, 10 de fevereiro, que tirar a economia da deflação continua a ser um importante desafio político. O governo japonês apresentará candidatos para o cargo de governador do BoJ ao parlamento esta semana.

Taxa de desemprego no Reino Unido inalterada em dezembro?

Espera-se que o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publique o seu relatório da taxa de desemprego da ILO na terça-feira, 14 de fevereiro. Analistas sugerem que a taxa de desemprego do Reino Unido permaneceu estável em 3,7% nos três meses até dezembro. Espera-se que outro relatório sobre ganhos médios mostre que os aumentos salariais ficaram atrás da inflação.

Deve-se notar que o governador do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, pediu aos empregadores e funcionários que considerem a queda acentuada da inflação prevista para este ano ao negociar salários.

Segunda estimativa do PIB da zona euro no quarto trimestre de 2022

Na terça-feira, o Eurostat publicará o seu segundo relatório de estimativa sobre o crescimento do PIB da zona euro no quarto trimestre de 2022. Dados preliminares divulgados a 31 de janeiro mostraram que a economia da zona euro cresceu 0,1% no último trimestre do ano anterior. O relatório preliminar surpreendeu os analistas de mercado, já que uma pesquisa da Reuters previa uma contração de 0,1%.

Economistas da S&P Global Market Intelligence disseram que “o número principal do PIB dá uma impressão enganosamente favorável das condições económicas no final de 2022. A principal conclusão dos dados dos estados membros é a amplitude da fraqueza no consumo privado, com um aperto agudo no rendimento real das famílias devido ao aumento da inflação.”

Fed irá analisar o relatório de inflação IPC dos EUA

O Dia dos Namorados terminará com o relatório do US Bureau of Labor Statistics (BLS) sobre a inflação. Os economistas prevêem que a inflação caiu para 6,2% em janeiro, numa base anual. A inflação deve ter subido 0,4% na comparação mensal. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que a inflação está a começar a cair, embora este espere que seja um processo longo.

Os analistas de câmbio do OCBC Bank observaram que “o quadro geral é a Fed fazer a calibração da política...mas, no curto prazo, há cautela, dados os palestrantes recentes da Fed e como a tendência de desinflação pode ser instável.”

Inflação no Reino Unido: irá cair mais?

O relatório de inflação IPC, um dos mais importantes conjuntos de dados financeiros provenientes do Reino Unido, será publicado a 15 de fevereiro. Economistas sugerem que a inflação registou uma pequena queda (-0,3%), atingindo 10,2% (anual) em janeiro. A inflação no Reino Unido ainda está perto de um máximo de 40 anos e cinco vezes o objetivo do BoE de 2%.

De acordo com relatório do PIB divulgado pelo ONS em 10 de fevereiro, a economia do Reino Unido registou um crescimento nulo no último trimestre de 2022, em linha com as expectativas dos analistas. O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, disse que “o fato de o Reino Unido ter sido a economia que mais cresceu no G7 no ano passado, além de ter evitado uma recessão, mostra que a nossa economia é mais resiliente do que muitos temiam. No entanto, ainda não estamos perdidos, principalmente quando se trata de inflação.”

Vendas a retalho nos EUA: consumidores lutam contra a inflação

Economistas esperam que as vendas a retalho dos EUA tenham voltado ao crescimento positivo (+0,9% mensal) em janeiro. As vendas no retalho haviam contraído em novembro e dezembro de 2022, puxadas pela queda nas compras de veículos e uma série de outros bens. Uma leitura em alta pode ser vista como positiva para o dólar americano, enquanto um valor baixo pode prejudicar o valor da moeda em relação aos concorrentes.

Dados publicados a 27 de janeiro mostraram que os gastos reais do consumidor (ajustados pela inflação), que impulsionam mais de dois terços de toda a atividade económica dos EUA, caíram 0,3% em dezembro de 2022.

Vendas a retalho no Reino Unido: estão a aumentar?

Na sexta-feira, 17 de fevereiro, os analistas de mercado irão concentrar-se no relatório do ONS sobre as vendas a retalho de janeiro no Reino Unido. Os economistas prevêem um crescimento anual de 1,8%, mas crescimento zero na comparação mensal. Um valor melhor do que o esperado pode impulsionar a libra do Reino Unido, enquanto um valor menor do que o esperado pode enfraquecer a moeda.

De acordo com um relatório do British Retail Consortium (BRC) e da KPMG, as vendas a retalho aumentaram 4,2% em janeiro em relação ao ano anterior, cerca de metade do ritmo de dezembro e abaixo do crescimento de 11,9% no ano anterior.

