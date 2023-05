Mercados aguardam pela grande quinta-feira do Bank of England

Investidores e traders estão focados na “Super Quinta-feira” do Banco da Inglaterra (BoE), já que a maioria dos economistas espera que o banco central aumente os custos dos empréstimos, seguindo os movimentos da Reserva Federal (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE).

Analistas de mercado do Deutsche Bank e do BNP Paribas disseram a repórteres da CNBC que a declaração pós-reunião pode dar pistas sobre se os formuladores de políticas do BoE acreditam que a inflação pode voltar à meta de 2% nos próximos dois ou três anos.

Ainda hoje, o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulgará os números do Índice de Preços do Consumidor (IPC) de abril. O crucial relatório de inflação pode desempenhar um papel fundamental em influenciar as expectativas do mercado sobre o próximo movimento de política monetária da Fed.

Decisão sobre taxa de juro do Banco da Inglaterra

O conselho de administração do BoE anunciará a sua decisão sobre a taxa de juro na tarde de quinta-feira. Economistas sugerem que o banco central do Reino Unido aumentará a sua taxa base de juros em 25 pontos-base, para 4,50%, com um esforço para controlar o aumento dos preços ao consumidor. Se a previsão se confirmar, será a 12ª subida consecutiva do BoE.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que os economistas prevêem unanimemente um aumento dos juros. No entanto, estes sugerem que o Comité de Política Monetária estará dividido em 7-2, pois nem todos os membros provavelmente concordarão em apertar a política monetária. Deve-se notar que, há duas semanas, uma pesquisa semelhante da Reuters mostrou que apenas uma pequena maioria previu um aumento nos custos dos empréstimos.

Analistas de mercado do Royal Bank of Canada disseram: “anteriormente, tínhamos visto o MPC a apoiar a taxa bancária em 4,25%, mas o mercado de trabalho de abril e os dados de inflação do IPC de março eram demais para serem ignorados. Como parte de manter as suas opções em aberto, acreditamos que o MPC evitará qualquer referência, explícita ou não, à pausa do seu ciclo de aperto. Em vez disso, esperamos que mantenha um viés de aperto geral”.

Um relatório divulgado pelo Commonwealth Bank of Australia (CBA) referiu: “O nosso caso base é que este será o aumento final do ciclo. No entanto, os riscos estão no sentido de um maior aperto. Esperamos que a comunicação pós-reunião seja menos dura, dada a extensão do aperto já entregue pelo BoE. Os mercados financeiros estão atualmente precificando um aumento adicional de 25bp além da reunião desta semana. Um BoE menos hawkish poderia reduzir os preços de mercado para aumentos de taxas e pesar temporariamente sobre o GBP/USD.”

Relatório de inflação do IPC da China em abril

O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China publicará o seu relatório de inflação do IPC de abril. Economistas prevêem que a inflação subiu 0,3% na comparação anual, mas permaneceu inalterada na comparação mensal. A inflação ao consumidor da China caiu em março para o nível mais lento dos últimos 20 meses, pressionada pela baixa dos preços dos alimentos.

Analistas de mercado do Bank of America (BoA) disseram: “os banqueiros centrais na China pareciam ter poucas preocupações com a deflação, a julgar pelos relatórios trimestrais de política monetária do PBoC e atas de reuniões; esperamos que a pressão inflacionária aumente à medida que o hiato do produto diminui no 2S23, especialmente com o início de um novo ciclo de crédito.”

PIB do Reino Unido no relatório preliminar do primeiro trimestre de 2023

Espera-se que o Office for National Statistics (ONS) publique dados preliminares sobre o PIB do Reino Unido no primeiro trimestre de 2023. Analistas de mercado esperam uma taxa de crescimento de 0,1% trimestralmente. Espera-se que outro conjunto de dados mostre a taxa de crescimento mensal do PIB chegando a 0,1% em março.

As vendas no retalho e o setor de serviços mostraram-se resilientes nos primeiros meses de 2023, apoiando a economia do país enquanto tenta escapar da recessão.

