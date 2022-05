Dados da inflação pairam sobre o GBP, CAD

Maio 18, 2022 21:28

Os dados da inflação pairam sobre o GBP e o CAD hoje, enquanto o Reino Unido e o Canadá divulgam os seus últimos resultados do IPC.

A previsão de abril para a taxa de inflação do Reino Unido é de 9,1% do ponto de vista anual em comparação com 7% em março, mas as previsões são probabilidades, não certezas. Os cruzamentos da moeda GBP podem sofrer volatilidade se os resultados reais forem piores do que o esperado.

Traders e investidores esperam que a inflação acalme como resultado da restrição monetária do Banco de Inglaterra. Se a inflação continuar a subir, este cenário suporta aumentos contínuos das taxas de juro no Reino Unido. Se a inflação acalmar, a hawkishness do BoE pode estar a valer a pena.

Em qualquer cenário, o GBP já está sob pressão de um USD mais forte e poderia usar o suporte de um abrandamento da inflação. Caso a inflação se mostre mais alta do que o esperado, o GBP pode ver uma assistir a uma liquidação porque os receios de recessão são como espinhos no lado dos mercados de câmbio.

A taxa de inflação do Canadá para abril é vista possivelmente perto dos 5,4% numa base anual, em comparação com 5,5% em março. Como o GBP, o CAD também está sob pressão de um USD forte.

“O fator principal foi provavelmente a força do dólar americano, que beneficiou dos fluxos de 'safe haven' quando a guerra na Ucrânia eclodiu, bem como um forte aumento nos rendimentos dos EUA.” O vice-governador do Banco do Canadá, Toni Gravelle.

Consulte mais eventos de notícias de trading, previsões e dados reais no Calendário Forex da Admirals.

Noutras notícias de trading, os preços spot do petróleo bruto permanecem elevados à medida que os eventos geopolíticos continuam a provocar receios do lado da oferta. Os bulls impulsionaram os principais benchmarks WTI e Brent para cima nas últimas 48 horas, reagindo às bandeiras vermelhas das ameaças do lado da oferta do conflito na Ucrânia, num momento em que a procura por viagens e transporte está a aumentar rapidamente.

Os preços spot do ouro estão numa tendência de queda no momento em que o USD se torna mais atraente para os compradores de 'safe havens'. Espera-se que os títulos do Tesouro denominados em USD ofereçam rendimentos mais elevados no ambiente de taxas de juro crescentes.

Mantenha-se atualizado diariamente com a sessão matinal de trading ao vivo do experiente trader Markus Gabel.

FAQ

Como os dados da inflação afetam os movimentos da moeda? Estes afetam os movimentos da moeda quando são mais altos ou mais baixos que o normal. Como regra, os bancos centrais visam uma leitura de inflação de 2% anualmente, a fim de incentivar a estabilidade de preços. Quando os preços arrefecem durante os períodos de crescimento económico, os bancos centrais tendem a aumentar as taxas de juro para manter a inflação sob controle. Quando as taxas de juro sobem, a moeda nacional pode valorizar-se à medida que investidores e traders adquirem ativos como títulos denominados nessa moeda. O aumento da procura pela moeda geralmente significa que o valor da moeda aumenta.

