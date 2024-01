IPC de Tóquio em queda, Nikkei atinge máximo de 33 anos

Janeiro 09, 2024 21:51

À medida que os mercados financeiros aquecem após a paragem de natal e ano novo, os dados da inflação australiana e japonesa estão entre as divulgações de dados financeiros mais importantes. Embora terça-feira seja um dia leve, o Nikkei ganhou os destaques das notícias financeiras ao atingir o maior nível em 33 anos, devido ao aumento das ações de tecnologia.

Os preços do petróleo estabilizaram na manhã de terça-feira, depois de terem registado grandes quedas na segunda-feira. O principal exportador de petróleo, a Arábia Saudita, anunciou que reduziria os preços do petróleo para atingir o nível mais baixo registado nos últimos 27 meses.

Noutras notícias, a Samsung, maior produtora mundial de chips de memória, smartphones e televisores, anunciou que é provável que veja os seus lucros dos últimos três meses de 2023 caírem mais de 30%. Embora se espere que o relatório de lucros seja publicado a 31 de janeiro, os analistas sugeriram que as vendas de dispositivos eletrónicos abaixo do previsto, bem como a acumulação de inventário de componentes essenciais, poderão ter tido um papel principal.

Indicador IPC australiano de novembro de 2023

O Australian Bureau of Statistics (ABS) publicará os números da inflação de novembro na manhã de quarta-feira. Embora os dados mais críticos provenham dos relatórios trimestrais, os economistas também se concentram nos relatórios mensais de inflação para compreender como os preços evoluem e o seu impacto na economia local.

Os analistas de mercado sugerem que a inflação medida pelo IPC atingiu 4,4% numa base anual, caindo face ao valor de 4,9% registado em Outubro. Uma nota dos economistas do ING afirma que “é improvável que o aumento dos preços da energia e dos bens alimentares do ano passado, devido ao frio e à chuva fora de época, se repita, pelo menos não na mesma extensão, embora notemos que as recentes inundações em Queensland ainda podem empurrar o aumento dos preços em algumas áreas. Mesmo assim, a comparação com os picos do ano passado deverá ser suficientemente benigna para ver a taxa de inflação diminuir – talvez substancialmente.”

IPC de Tóquio de dezembro de 2023

Um inquérito publicado pelo Gabinete de Estatísticas do Japão mostrou que a inflação medida pelo IPC de Tóquio caiu para 2,4% em Dezembro, face aos 2,6% registados em Novembro. O núcleo da inflação medida pelo IPC de Tóquio atingiu 2,1%, em linha com as expectativas dos analistas.

Embora os números da inflação tenham caído em Dezembro, ainda estão longe da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ). Logo após a divulgação do relatório de inflação, o iene japonês subiu face ao dólar americano, uma vez que alguns investidores acreditavam que o BoJ teria de começar a eliminar gradualmente o seu enorme estímulo ainda este ano.

Morgan Stanley: Fed manterá taxas estáveis ​​por mais tempo

Os economistas do Morgan Stanley sugeriram que a Reserva Federal poderia manter as taxas estáveis ​​durante mais tempo do que o mercado espera, acrescentando que o atraso teria, como resultado, mais cortes nas taxas do que o previsto. Os analistas do Morgan Stanley esperam agora que o primeiro corte nas taxas seja igual a 25 pontos base e ocorra em junho.

Falando numa conferência, o economista-chefe do Morgan Stanley nos EUA disse: “não se enganem, eles vão cortar as taxas este ano. Podem ser pacientes e levar seu tempo.”

