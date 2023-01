IPC do Reino Unido cai, foco nas vendas a retalho dos EUA e RU

Janeiro 19, 2023 00:31

As ações da Ásia-Pacífico negociaram em alta na quarta-feira, embora o Banco do Japão (BoJ) tenha anunciado a sua decisão de não alterar a sua política de controlo da yield curve. Em conferência de imprensa, o governador do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse que “não faz muito tempo que decidimos as nossas medidas em dezembro. Provavelmente levará mais algum tempo para que as medidas comecem a surtir efeito na fixação do funcionamento do mercado.” Como esperado, o BoJ manteve as taxas de juro inalteradas.

Morgan Stanley: mercado de ações chinês provavelmente terá o seu melhor desempenho em 2023

De acordo com um relatório do Morgan Stanley, o mercado accionista chinês provavelmente emergirá como um melhor desempenho em 2023. Os economistas do Morgan Stanley sugeriram que o índice MSCI China poderia chegar a 80 e o índice Hang Seng poderia subir para 24500 até o final de 2023. Isto indicaria uma subida de cerca de 15% relativamente ao nível que o mercado está a operar agora.

Inflação IPC de dezembro no Reino Unido diminui para 10,5%

Um relatório publicado pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) mostrou que a inflação do Índice de Preços do Consumidor (IPC) do Reino Unido caiu para 10,5%, numa base anual, em dezembro, devido à queda nos preços de combustíveis e roupa. Comentando o relatório da inflação, os economistas do ONS observaram que “embora tenhamos visto uma segunda flexibilização consecutiva, é uma queda bastante modesta e a inflação ainda está a um nível muito alto, com os preços gerais a subir fortemente”.

Na manhã de quarta-feira, o par de moedas GBP/USD recuperou com um máximo de cinco semanas, sendo negociado a 1,2320.

Relatório de vendas a retalho dos EUA deve ser entregue hoje

O US Census Bureau divulgará ainda hoje um conjunto de dados sobre as vendas a retalho no país em dezembro. Economistas esperam que o relatório mostre uma queda de 0,8% de mês para mês. Refira-se que as vendas a retalho nos EUA caíram 0,6%, mensalmente, em novembro de 2022.

Se os números das vendas a retalho dos EUA em dezembro se alinharem às expectativas do mercado, o dólar dos EUA poderá receber um impulso. Pelo contrário, uma nova queda nas vendas a retalho pode prejudicar a moeda dos EUA, que tem lutado contra o euro e a libra esterlina nos últimos sete dias.

Há apenas 26 dias (26 de dezembro), uma pesquisa da Mastercard ServicePlus mostrou que as vendas a retalho (excluindo carros) aumentaram 7,6%, numa base anual, neste período de festividades, de 1 de novembro a 24 de dezembro. Um número pessimista de vendas pode gerar especulações sobre um novo aumento da taxa de juro pela Reserva Federal dos EUA, que procura apertar a sua política monetária e controlar a inflação dos preços ao consumidor.

Vendas a retalho do Reino Unido terão subido em dezembro

Na sexta-feira, será a vez do ONS do Reino Unido publicar um relatório sobre as vendas a retalho em dezembro. Alguns economistas sugerem que os números das vendas a retalho chegarão a -4,2% e +0,4% anualmente e mensalmente, respectivamente.

Um relatório publicado há uma semana pelo British Retail Consortium (BRC) e pela empresa de contabilidade KPMG criou sentimentos contraditórios ao mostrar que as vendas a retalho comparáveis ​​aumentaram 6,9% anualmente em dezembro, mas foram impulsionadas principalmente pelos preços elevados.

Os preços altos são um problema, pois o custo de vida sobrecarrega o orçamento dos consumidores do Reino Unido. O Banco da Inglaterra está a caminho de apertar sua política monetária, elevando as taxas de juro.

Banco Popular da China decidiu sobre taxas de juro

Pouco antes das comemorações do Ano Novo Chinês, o Banco Popular da China (PBoC) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro na sexta-feira, 20 de janeiro. Os economistas prevêm que o banco central manterá os custos dos empréstimos em espera.

