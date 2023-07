IPC do Reino Unido cai mais do que o esperado em junho

Julho 19, 2023 20:56

O relatório de inflação do Reino Unido que mostra a queda dos números da inflação no início do verão fez as manchetes dos noticiários financeiros com a probabilidade de um aumento de 50 pontos base nas taxas pelo BoE em agosto caindo para 42% de 59% no início da semana.

O relatório IPC Nacional do Japão e a sondagem de vendas a retalho do Reino Unido estarão entre os lançamentos de dados mais importantes para o resto da semana.

Inflação no Reino Unido diminui em junho

O relatório de inflação do IPC do Reino Unido divulgado no início da manhã surpreendeu os economistas, já que a inflação nominal chegou a 7,9% anual em junho, abaixo dos dados previstos de 8,2%. A pesquisa do Instituto Nacional de Estatística (ONS) mostrou que a inflação subiu 0,1% na comparação mensal, novamente abaixo dos 0,4% esperados pelos analistas de mercado. Economistas do ONS disseram que a queda no custo do combustível reduziu os números da inflação. A libra caiu 0,6% em relação ao dólar americano logo após a publicação do relatório.

Inflação da Nova Zelândia cai no segundo trimestre de 2023

De acordo com um relatório da Statistics New Zealand, a inflação no segundo trimestre do ano chegou a 6,0% anual, enquanto os economistas esperavam um valor de 5,9%. No entanto, a inflação nominal foi significativamente menor do que o valor de 6,7% registado no primeiro trimestre de 2023. Comentando o relatório, analistas do banco ANZ disseram que “mantemos a nossa previsão de que o RBNZ ainda não parou de aumentar, com uma subida de 25bp marcada para novembro.

IPC Nacional do Japão junho de 2023

Na noite de quinta-feira, o Departamento de Estatísticas Japonês divulgará o relatório IPC Nacional de junho. Os economistas esperam que a inflação do IPC nacional chegue a 3,5% na comparação anual, 0,3% acima da leitura de maio.

O chefe do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o Banco do Japão tem mantido pacientemente uma política monetária flexível. Ueda sugeriu que “a menos que nossa suposição sobre a necessidade de atingir de forma sustentável a meta de 2% mude, a nossa narrativa sobre política monetária não mudará”. Os comentários do governador do BoJ não sinalizaram nenhuma mudança futura na Yield Curve Control (YCC), forçando a queda do iene japonês.

Relatório de vendas no retalho do Reino Unido em junho de 2023

O Office for National Statistics (ONS) publicará o relatório de vendas do retalho no Reino Unido em junho, esta sexta-feira. Analistas de mercado sugerem que as vendas do retalho aumentaram 0,2% em relação ao mês anterior, um pouco abaixo dos números de maio. Anualmente, os analistas esperam que as vendas do retalho tenham caído 1,5%. As vendas no retalho geralmente são um indicador confiável de como os consumidores reagem às mudanças na política monetária de um banco central, como as implementadas pelo Banco da Inglaterra (BoE).

De acordo com o BRC-KPMG Retail Sales Monitor, as vendas totais no retalho cresceram 4,9% anualmente. Comentando o relatório do British Retail Consortium (BRC) publicado a 12 de julho, os analistas disseram que “além de um pontinho em maio, o crescimento das vendas no retalho permaneceu estável em cerca de 5% todos os meses no primeiro semestre deste ano. No entanto, o crescimento ocorre durante um cenário de níveis de inflação muito mais altos, resultando em margens e lucratividade reduzidas para as operadoras de todo o setor”.

