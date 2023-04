IPC chinês atinge mínimo de 18 meses em Março

Abril 11, 2023 23:07

À medida que os mercados retomam suas atividades após o feriado da Páscoa, o relatório de inflação do IPC chinês de março surpreendeu os analistas que não esperavam que o índice do preço do consumidor atingisse um mínimo de 18 meses.

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) publicado hoje sugere que as taxas de juro provavelmente voltarão aos níveis vistos antes da pandemia de coronavirus quando a inflação for controlada. Espera-se que o FMI divulgue o seu último Relatório de Perspectivas Econòmicas Mundiais e Estabilidade Financeira Global ainda hoje.

Inflação do IPC da China em março

O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) da China anunciou que a inflação do IPC em março foi de 0,7% anuais. O número ficou abaixo da leitura de 1% antecipada por analistas de mercado. Os economistas que falaram à CNBC disseram que “o relatório de inflação de março da China sugere que a economia chinesa está a executar um processo de desinflação, o que aponta para um espaço maior para a flexibilização da política monetária para aumentar a procura”.

O índice de preços ao produtor do país caiu 2,5% na comparação anual, em linha com as expectativas dos economistas.

Ueda do BoJ: Flexibilidade na política monetária

O novo governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, enfatizou que orientaria com flexibilidade a política monetária do banco central enquanto comunicava de perto com o governo japonês. Ueda destacou a elevada incerteza económica e acrescentou que não há necessidade imediata de rever uma declaração conjunta entre o governo e o BOJ sobre a meta de inflação de 2%.

O novo chefe do BoJ sugeriu que é “muito possível atingir a meta de preço sustentável à medida que o crescimento salarial se fortalece” e acrescentou que sinais positivos estão a surgir nos preços.

FMI: prepare-se para baixo crescimento económico global

A reunião de primavera do Banco Mundial e do FMI já está em andamento em Washington. Nas suas observações, a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, disse: “com o aumento das tensões geopolíticas e a inflação ainda alta, uma recuperação robusta continua indescritível”.

Georgieva sugeriu que o crescimento económico global permaneceria em torno de 3% nos próximos 5 anos. Se as suas projeções se concretizarem, será a menor taxa de crescimento econòmico global registada nos últimos 33 anos e bem abaixo dos 3,8% registados nos últimos vinte anos. O FMI prevê que 9 em cada 10 economias avançadas registarão uma queda na taxa de crescimento durante este ano. Pelo contrário, a China e a Índia provavelmente representarão 50% do crescimento económico global deste ano.

Outro tema de conversa relacionado com a reunião será a atualização da declaração de missão do Banco Mundial, bem como o reforço da sua capacidade de empréstimo.

TDS: WTI pode chegar a $90+ no segundo semestre de 2023

Os preços da energia são levados em consideração pelos bancos centrais ao alterar as suas políticas monetárias. Os preços do petróleo subiram nos últimos dias com a OPEP+ anunciando cortes na produção. Um relatório publicado pela TD Securities (TDS) na segunda-feira mostrou que os seus economistas estão otimistas com os preços do petróleo no segundo semestre do ano. “Apesar da fraqueza económica pendente no mundo ocidental, julgamos que a combinação de cortes da OPEP+, baixos níveis de inventário do complexo de petróleo dos EUA e o próximo aumento acentuado na procura chinesa enviarão o WTI para um território de mais de $90 na segunda metade do ano, com Brent não muito longe da marca dos três dígitos”, escreveram eles no seu relatório.

O mesmo relatório do TDS observou que “o petróleo bruto continua a manter os fortes ganhos obtidos recentemente, à medida que o mercado se concentra nos dados da EIA que mostram amplas retiradas de estoque e os cortes de produção inesperadamente grandes da OPEP +”.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.