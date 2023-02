Investidores preparados para o relatório de inflação IPC dos EUA

Fevereiro 14, 2023 23:38

O relatório de inflação IPC dos EUA é o presente de Dia dos Namorados que os investidores e traders esperam. O relatório determinará se a Reserva Federal (Fed) dos EUA opta por mais apertos na política monetária. No Reino Unido, o índice FTSE 100 atingiu um novo recorde, continuando a subir em 2023.

Relatório de inflação do IPC dos EUA: haverá surpresas?

O relatório de inflação IPC dos EUA em janeiro dominará as notícias durante o dia de hoje. Espera-se que os dados publicados pelo Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrem que a inflação IPC suba 0,4% no mês. Isto pode forçar o presidente da Fed, Jerome Powell, e o conselho de administração do banco central a procurar mais aumentos nas taxas de juro de seguida, já que a batalha contra a inflação pode tornar-se algo complexa.

Um relatório divulgado pelo OCBC Bank observou que “se a tendência de desinflação nos EUA mostrar sinais de desaceleração, o sentimento de risco pode ficar sob pressão e o dólar pode encontrar mais suporte. No entanto, se a tendência de desinflação mostrar-se arraigada em vez de irregular (ou seja, o IPC chegar mais suave do que o esperado), um retorno da suavidade do USD poderá voltar.”

Relatório de inflação IPC do Reino Unido será divulgado na quarta-feira

As notícias e os principais dados de inflação IPC publicados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) serão o foco de investidores e traders na manhã de quarta-feira. Economistas sugerem que os números devem mostrar uma desaceleração da inflação para 10,1%, numa base anual.

Alguns participantes do mercado acreditam que, com a tendência de crescimento salarial mais alta, o Banco da Inglaterra (BoE) pode precisar manter o curso um pouco mais do que gostaria se a inflação não cair abaixo de 10% nos próximos meses.

O novo governador do BoJ mudará a política?

Citando um documento submetido ao parlamento japonês, uma reportagem da Reuters sugeriu que o sucessor de Haruhiko Kuroda será Kazuo Ueda, economista e ex-membro do conselho de políticas do BoJ. Relatos dos meios de comunicação nos últimos dias enfatizaram que o vice-governador Masayoshi Amamiya era o candidato principal, mas a sua rejeição levou o governo a escolher Ueda.

Comentando a política monetária do BoJ na sexta-feira, Ueda observou que “a política atual do Banco do Japão é apropriada. A flexibilização monetária deve continuar. Acho importante que nossa tomada de decisão seja lógica e que as nossas explicações sejam fáceis de entender.”

Crescimento do PIB japonês desacelera para 1,1% em 2022

Segundo dados preliminares divulgados pelo governo japonês, o PIB do país cresceu 1,1% em 2022 em relação a 2021, mas o ritmo desacelerou de 2,1% em 2021. Enquanto as exportações de bens e serviços subiram 4,9%, as importações da mesma categoria dispararam 7,9%.

A Comissão Europeia publicou a sua previsão do PIB

A Comissão Europeia (CE) divulgou as suas novas previsões de inverno na segunda-feira. A CE aumentou as suas previsões de crescimento em 2023, pois não espera mais uma recessão em 2023.

Em vez disso, as previsões agora indicam que o PIB da zona euro aumentará 0,9% em 2023, acima dos 0,3% previstos três meses atrás.

FMI diz que aperto monetário provavelmente terminará em 2024

Falando na World Government Summit nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sugeriu que os mercados globais têm um bom motivo para estarem otimistas.

Mais especificamente, Georgieva disse: “temos mercados apaixonados por boas notícias e que não mantêm os ouvidos abertos para as mensagens mais neutras que estão a receber da Fed, do Banco Central Europeu. Os mercados ouvem a primeira parte da frase, não [ouvem] a segunda.”

