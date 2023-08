Investidores analisam discursos do Simpósio de Jackson Hole

Agosto 24, 2023 01:21

Não há dúvida de que os economistas de todo o mundo estão focados no Simpósio de Jackson Hole. Numa semana com poucas divulgações significativas e a poucos dias do início do outono, a reunião anual da Reserva Federal chama todas as atenções. Os analistas de mercado procurarão pistas sobre a política monetária da Fed, à medida que a Fed tenta reduzir os números da inflação.

Simpósio de Jackson Hole começa amanhã

O Simpósio Económico de Jackson Hole 2023 acontecerá de 24 a 26 de agosto. Os economistas esperam ouvir as observações do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a política monetária do banco central e como se espera que esta influencie a economia dos EUA nos próximos meses. No entanto, os analistas da Nomura sugerem que “apesar do volume de discursos federais que provavelmente ocorrerá no evento, pensamos que é improvável que haja muitas novas orientações sobre a política de curto prazo”.

Deve-se notar que as atas da Fed da semana passada revelaram que a maioria dos responsáveis ​​da Fed eram, na verdade, a favor de novas subidas das taxas, sugerindo que a inflação permanece inaceitavelmente elevada, vendo "riscos ascendentes significativos para a inflação".

Espera-se também que Christine Lagarde, do Banco Central Europeu (BCE), participe na conferência, com alguns especialistas de mercado sugerindo que o seu discurso poderá ser ainda mais interessante do que o de Powell, à medida que o BCE tenta combater a inflação elevada.

Na terça-feira, o presidente da Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, disse que “se a inflação continuar elevada e a procura não der nenhum sinal de que é provável que caia, isso exigiria uma política monetária mais restritiva. Os gastos do consumidor e a força económica tornam possível que a economia dos EUA possa reacelerar antes que a inflação esfrie.”

RBA poderia suspender as taxas em setembro?

Os analistas do UOB sugeriram numa nota aos investidores que o Reserve Bank da Austrália (RBA) poderia manter as taxas de juro inalteradas na sua próxima reunião do conselho de administração em Setembro.

O relatório observou que “o RBA manteve as taxas inalteradas durante dois meses consecutivos e, após a série de dados, pensamos que manterão a política inalterada nas suas próximas duas reuniões, a 5 de Setembro e 3 de Outubro, a menos que tenhamos surpresas ascendentes dos dados de inflação do IPC de Julho a 30 de agosto e dados do IPC de agosto a 27 de setembro. No entanto, acreditamos que há a probabilidade de que aumente uma última vez este ano, levando a meta da taxa monetária a um pico de 4,35%. Em termos de timing, é provável que isto ocorra na reunião de 7 de novembro, após a divulgação do IPC do 3T23 em 25 de outubro.”

Relatório de inflação do IPC de Tóquio

Na quinta-feira, o Departamento de Estatísticas Japonês divulgará o seu relatório de inflação do IPC de Tóquio para o mês de agosto. De acordo com as previsões dos economistas, a inflação medida pelo IPC de Tóquio deverá cair para 3%, numa base anual. Se confirmado, o valor seria 0,2% menor em comparação com a leitura de julho.

Os principais preços do consumidor do Japão subiram 3,1% em Julho numa base anual, de acordo com um relatório publicado pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações. O núcleo do índice de inflação, que exclui os preços dos alimentos e da energia, aumentou 4,3% em termos anuais. O aumento no índice de preços ao consumidor correspondeu às previsões dos analistas e seguiu-se a um aumento de 3,3% no mês anterior.

