Introdução ao trading com notícias sobre mercados emergentes

Novembro 19, 2022 00:23

Qual é uma das principais influências nos preços dos ativos nos mercados emergentes? As notícias de trading!

Neste artigo, irá saber como as notícias de trading se dividem em:

os elementos que compõem a volatilidade dos mercados emergentes,

diferenças entre mercados maduros e emergentes,

e os jornais de notícias para assistir.

“O mundo está a inclinar-se para os mercados emergentes.” Antoine van Agtmael.

No início da sua carreira bancária, o economista holandês Antoine van Agtmael cunhou o termo de mercados emergentes para descrever economias em desenvolvimento como África, China e Brasil. Este defendeu investir nestes mercados com base nas suas matérias-primas e recursos humanos, para citar alguns aspectos do seu potencial.

Quando este se interessou pelos mercados emergentes, o seu interesse não era partilhado por outros na comunidade de trading e investimento, que se concentrava principalmente em mercados maduros e desconfiava da natureza de alto risco das economias em desenvolvimento. Hoje em dia, há uma percepção muito diferente dos mercados emergentes porque a China, para dar apenas um exemplo, tornou-se a segunda maior economia global.

“Em 50 anos, a China será a âncora económica do mundo.” Antoine van Agtmael (discurso de 2007 “O Século dos Mercados Emergentes”).

Concorda com a última citação? Certamente é uma afirmação ousada, considerando o tamanho e o poder económico dos EUA e os elementos de volatilidade nos mercados emergentes. Mesmo que muitos economistas considerem a China não mais um mercado emergente, mas um mercado totalmente desenvolvido, o gigante asiático é um importante parceiro comercial de economias em desenvolvimento como África e, portanto, exposto a grandes mudanças na sorte do continente.

Elementos de volatilidade em mercados emergentes

Os elementos de volatilidade desempenham um papel fundamental nas economias emergentes.

Mudanças repentinas e acentuadas nos indicadores macroeconómicos, quebras de mercado e incerteza política são os principais gatilhos da volatilidade. Estes causam impacto na oferta e a procura por matérias-primas, combustíveis fósseis e metais preciosos.

Olhando para um exemplo do mundo real, em abril de 1990, a taxa de inflação do Brasil atingiu um pico de 6.821,31 por cento. Em dezembro de 1998, caiu para um mínimo recorde de 1,65%. Até agora neste ano, o crescimento dos preços oscilou entre 6,47% e 12,13%, uma variação relativamente baixa para a taxa de inflação do Brasil.

Como o maior país da América do Sul, o Brasil é um importante produtor de ferro, petróleo bruto, café em grão, ouro e bauxita usada para fazer alumínio, entre outros. A volatilidade pode desencadear mudanças nos preços de alguns ou de todos os recursos naturais do país.

Lista de países emergentes

A definição mais ampla de um mercado emergente é aquela que mostra avanços rápidos na sua infraestrutura económica. Isto pode incluir avanços nas áreas de política monetária, política fiscal, desenvolvimento industrial, desenvolvimento urbano e rural e operações de mercado, para citar alguns. Na lista final estão os países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Diferenças entre mercados maduros e emergentes

Os mercados maduros têm infra-estruturas económicas bem estabelecidas e são estáveis ​​em relação aos mercados emergentes. Em alguns casos, as taxas de crescimento podem ser muito maiores em países de mercados emergentes em comparação com economias maduras.

A inflação, as reservas em moeda estrangeira e as taxas de juro podem ser muito mais voláteis nos mercados emergentes, afetando o sentimento dos investidores e muitas vezes causando fortes oscilações nos preços do mercado de ações. A abertura do país para entradas de divisas também diferencia os mercados emergentes. Mercados totalmente maduros são completamente abertos ao câmbio e raramente impõem controlos de capital, a menos que haja uma emergência.

Outra diferença fundamental entre mercados maduros e emergentes é a transparência e regularidade dos relatórios macroeconómicos. Estes são usados ​​em mercados maduros para analisar e prever possíveis tendências de preços, além de colocar as condições atuais em perspectiva. Em mercados emergentes, os relatórios económicos podem estar menos disponíveis ou difíceis de encontrar, dificultando a análise de investimentos e negócios.

Notícias sobre mercados emergentes

Num mercado transparente, existem milhares de relatórios macroeconómicos e empresariais para consultar na hora de analisar ações, títulos, imóveis, taxas de câmbio e outros instrumentos financeiros.

Os mercados emergentes tendem a ter menos relatórios regulares e os que devem ser observados são relatórios do Produto Interno Bruto (PIB), decisões sobre taxas de juro, relatórios de inflação e atualizações sobre matérias-primas. Dado o papel desempenhado pela desigualdade e pelo desemprego nas convulsões sociais, os mercados emergentes também podem ser altamente sensíveis a notícias como eleições, mudanças no sistema legal e agitação política.

Concluindo, se está a pensar em operar moedas emergentes ou investir em ações de mercados emergentes, é importante pesquisar e acompanhar as notícias destes países. Considerar uma maior probabilidade de volatilidade e manter-se informado pode apoiar os seus processos de gestão de risco e tomada de decisão.

Leia o nosso artigo sobre como operar com notícias sobre mercados maduros.

É do seu interesse operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as nossas sessões de trading em direto.

