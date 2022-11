Notícia do Dia para Iniciantes: Como Operar com Notícias

Novembro 11, 2022 22:40

Como operar com notícias de trading para iniciantes? A principal prioridade: faça sempre a sua gestão de risco.

O trading com notícias depende muito das tendências de preços de curto prazo, ou seja, os movimentos rápidos de um ativo subjacente após um relatório macroeconómico. As reações do mercado a estes relatórios podem ser imprevisíveis – daí a necessidade de uma gestão de risco em cada operação.

O que são relatórios económicos?

Os relatórios económicos medem a saúde e o crescimento da economia e também são conhecidos como notícias de trading. Dependendo das circunstâncias, um relatório económico pode ser mais importante e influente do que o normal. Em 2022, por exemplo, os relatórios de inflação ganharam destaque devido a um aumento inusitado de preços após a pandemia.

Para quem é iniciante, deve começar a analisar as reações do mercado aos principais relatórios económicos que afetam as moedas nacionais. Estes variam de acordo com a dimensão do país, o seu desenvolvimento e o estado atual da economia. Vamos analisar cinco cenários de países para ver como e por que motivo as suas moedas podem sofrer alterações após a divulgação destes relatórios.

Três notícias que afetam a GBP

A libra esterlina (GBP) é a moeda nacional do Reino Unido e este tem a sexta maior economia do mundo. Como uma economia estabelecida e transparente, os mercados de trading e de investimento do país estão totalmente desenvolvidos. Os participantes do mercado sabem quando as notícias estarão disponíveis e podem planear as suas decisões com antecedência.

Nas circunstâncias pós-pandemia de aumento das taxas de juro, baixo crescimento e alta inflação, os ativos vinculados à GBP provavelmente serão afetados pelos seguintes relatórios:

Decisões do Banco de Inglaterra sobre taxas de juro;

Relatórios sobre o Produto Interno Bruto (PIB);

Relatórios sobre o Índice de Preços do Consumidor.

Se a GBP está com uma tendência crescente ou decrescente quando estes tipos de relatórios são divulgados, dependerá do par de moedas que está a ser operado, pois estas relações funcionam como uma balança: se uma parte sobe, a outra desce.

Notícias que afetam o USD

Os Estados Unidos são a principal potência económica e, no momento da redação deste artigo, o USD é uma das moedas mais fortes devido aos aumentos das taxas de juro pela Fed. As tendências predominantes na economia dos EUA no momento da publicação deste blog são a força do mercado de trabalho, o aumento das exportações de petróleo e o aperto das condições de crédito. Por estes motivos, os ativos vinculados ao dólar podem ser afetados por eventos de trading, tais como:

As declarações de política monetária da Fed;

Pesquisas mensais sobre emprego, como o relatório Non-Farm Payroll;

Boletins sobre o Petróleo da Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA).

Eventos de trading que afetam o iene

A moeda nacional japonesa, o JPY, é considerada um ativo de refúgio (safe haven) em conjunto com o USD. Ao ser a terceira maior economia do mundo, as tendências predominantes no Japão incluem inflação e taxas de juro comparativamente baixas e um forte setor de retalho. Por estes motivos, o valor do iene em relação a outras moedas pode sofrer alterações com a publicação dos seguintes relatórios:

Decisões do Banco do Japão sobre taxas de juro;

Relatórios de vendas a retalho;

Publicação do Índice de Preços do Consumidor.

Observe que o par de moedas USDJPY é um dos instrumentos mais transacionados no mercado cambial e pode flutuar após cada relatório económico.

Lançamentos económicos que afetam o EUR

A zona euro é o maior bloco comercial do mundo, e o euro pode ser afetado por diferenças de desempenho entre os 19 estados membros da zona do euro. É difícil chegar a um padrão homogéneo dada a variedade de economias que compõem a Zona do Euro, por isso é importante manter-se atualizado com os relatórios dos maiores mercados, como França, Alemanha e Itália:

Relatórios sobre o PIB;

Índices de Gestores de Compras (PMI) para a indústria e o setor de serviços;

Decisões políticas do Banco Central Europeu.

Que relatórios influenciam o AUD?

A Austrália, a décima terceira maior economia do mundo, é um país desenvolvido com um forte setor mineiro, commodities e exportação. Por este motivo, o Australian Bureau of Statistics publica relatórios macroeconómicos que podem afetar o dólar australiano (AUD):

Relatórios de exploração mineira de ouro, prata e mineral de ferro, entre outros;

Relatórios sobre comércio internacional de bens e serviços;

Relatórios de exportações de lítio.

Em suma, o trading com notícias requer pesquisa e análise. Ao participar nos webinars gratuitos da Admirals aprenderá a operar com notícias. Os nossos traders especializados mostrarão os princípios gerais da análise de trading para ajudá-lo a gerir os seus riscos e tomar decisões.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável de qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para assegurar que compreende os riscos.