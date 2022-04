Inflação anual de março dos EUA ainda em máximos de 40 anos, o que vem a seguir?

Abril 13, 2022 21:21

A taxa de inflação anual dos EUA para março atingiu outra alta de 40 anos em 8,5 por cento, tornando mais provável que a Reserva Federal eleve a sua orientação principal de taxa de juro em 0,5 por cento em maio. A redução da flexibilização quantitativa (QE) também será um tema-chave em maio, à medida que o banco central aperta a política monetária para diminuir as pressões inflacionárias. As expectativas de uma Reserva Federal hawkish e taxas de juro mais altas apoiam a força do dólar no segundo trimestre.

Numa base mensal, o índice de inflação dos EUA subiu 1,2 por cento em março, contra 0,8 por cento em fevereiro, impulsionado por um aumento de 18,3 por cento nos preços da gasolina e um aumento de 1 por cento nos preços dos alimentos.

Os picos acentuados nos preços dos combustíveis decorrem dos receios do lado da oferta nos mercados de petróleo bruto que prevaleceram desde 24 de fevereiro, quando o conflito na Ucrânia começou. Os preços spot do petróleo bruto ainda estão elevados, com potencial de volatilidade em meio à incerteza geopolítica.

Em notícias relacionadas, as restrições de viagem do COVID-19 estão a ser suspensas em muitas regiões, o que significa um aumento na procura por petróleo bruto usado para fabricar combustível de transporte.

Dois setores da economia podem ver um crescimento nestas circunstâncias. Bancos e outras empresas financeiras agora têm uma perspectiva de renda de taxas de juro mais promissora. As perspectivas de receita para as empresas de energia também parecem melhores devido ao rápido aumento da procura ao mesmo tempo que há uma recuperação das desacelerações do COVID-19. Este cenário é complicado por perdas para empresas de energia e bancárias que estavam ativas na Rússia antes do conflito.

Relatórios de ganhos de Wall Street

Várias empresas de capital aberto nos setores de energia, transporte e financeiro divulgam hoje os resultados do primeiro trimestre. Isto inclui as empresas financeiras de grande capitalização JP Morgan Chase e Black Rock, além das empresas de viagens e energia Delta Airlines e Petrobras.

Em mais notícias de trading, o Banco do Canadá anuncia a sua decisão sobre a taxa de juro para abril. Espera-se que o banco central aumente a sua taxa base de 0,5 por cento para 1 por cento e qualquer coisa inesperada pode mover os cruzamentos da moeda CAD.

Resumindo, os cruzamentos do JPY podem ser influenciados pelo discurso do governador do Banco do Japão, Kuroda, esta manhã.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.