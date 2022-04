Inflação nos EUA, crescimento mais fraco no Reino Unido pesam no sentimento

Abril 12, 2022 19:49

Os dados de inflação dos EUA e o crescimento mais fraco do PIB no Reino Unido pesaram sobre o sentimento do mercado no início da semana. O crescimento do Reino Unido em fevereiro chegou a 0,1 por cento enquanto existem preocupações com a estagflação na sexta maior economia do mundo.

Os benchmarks da inflação e PIB representam os dois maiores desafios económicos enfrentados pelos investidores no segundo trimestre.

Inflação dos EUA para março

Na maior economia do mundo, a Reserva Federal dos EUA sinalizou uma postura agressiva sobre a política de taxas de juro para o resto do ano, devido à alta inflação nos EUA, que está bem acima da meta de 2%.

Os números da inflação de março devem ser divulgados ainda hoje e podem movimentar os pares de moedas e ações em dólares, dependendo dos resultados em comparação com os 7,9% de fevereiro, uma alta de 40 anos. A expectativa é que a inflação dos EUA para março fique na faixa de seis a oito por cento, e quaisquer surpresas podem desencadear reações voláteis dos investidores e impactos nos preços dos ativos.

Preços 'spot' do petróleo bruto em alta

Os altos preços 'spot' do petróleo bruto elevaram os preços dos combustíveis e alimentos em fevereiro e foram os principais responsáveis ​​pela inflação nos EUA e noutras regiões. A pressão ascendente veio de uma recuperação económica da crise do COVID-19 e de intensos receios do lado da oferta quando o conflito na Ucrânia começou a 24 de fevereiro. Os preços spot do petróleo bruto permaneceram relativamente altos durante as duas primeiras semanas de março, antes de recuar no final do mês.

Será que o recuo dos preços spot do petróleo bruto reduziu a inflação nos EUA em março ou o resultado estabelecerá outra alta de 40 anos? Os resultados mais tarde hoje lançarão mais foco sobre a tendência económica. Se a inflação permanecesse tão alta em março quanto em fevereiro, a Reserva Federal teria outro motivo para aumentar a direção das principais taxas de juro em 0,5 por cento durante a sua reunião em maio.

Notícias de trading da Zona Euro

Noutras notícias de trading, o Bank Lending Survey (BLS) para a Zona Euro está programado para ser divulgado ainda hoje com um possível impacto no EUR. A pesquisa influencia a política monetária do BCE e ocorre num momento delicado para a economia da Europa enquanto ocorrem eventos geo-políticos e eleições na França.

Verifique mais eventos de trading no Calendário Forex da Admirals.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.