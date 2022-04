Inflação, Crescimento e Bancos Centrais impulsionam sentimento no segundo trimestre

A inflação, as preocupações com o crescimento do PIB e as posturas agressivas dos bancos centrais em algumas das maiores economias do mundo devem dominar o sentimento dos investidores globais no início do segundo trimestre.

Inflação

Ações, commodities, bens de consumo e o setor financeiro são todos direta ou indiretamente afetados por pressões inflacionárias nos mercados de commodities.

No primeiro trimestre, a inflação pressionou os preços de commodities, como petróleo bruto e gás natural, em parte por causa do conflito na Ucrânia e em parte por causa dos efeitos residuais da recuperação do COVID-19. No futuro, os custos mais altos podem reduzir as margens de lucro das empresas de capital público em bolsa no curto a médio prazo, potencialmente afetando as relações preço-lucro.

Isto pode aplicar-se especialmente a exportadores de mercadorias multinacionais que agora enfrentam custos de transporte mais altos e a empresas industriais que dependem fortemente do petróleo bruto.

O Reino Unido anunciará os dados anuais da inflação para março a 13 de abril. O evento de notícias de trading na quarta-feira pode agitar a GBP dependendo se os resultados são encorajadores ou decepcionantes em comparação com o resultado anterior de 6,4 por cento em fevereiro.

Política Monetária

Em desenvolvimentos macroeconómicos relacionados, os bancos centrais nos EUA, Reino Unido e, mais recentemente, na Austrália mudaram de posições dovish para hawkish. Os EUA enfrentam os maiores níveis de inflação e são os mais agressivos na hora de tomar medidas para reduzi-la à meta normal de 2%.

O próximo relatório do Índice de Preços do Consumidor (CPI) para os EUA sai a 12 de abril e os resultados podem movimentar os pares de moedas USD. As expectativas do mercado são de que a inflação dos EUA para março fique entre seis e oito por cento anualmente. Se os resultados estiverem abaixo ou acima desse intervalo esperado, pode haver volatilidade nos preços do dólar e do ouro 'spot'.

Preocupações com o Crescimento Económico

A questão no pensamento coletivo do investidor é se a economia global está a crescer e a recuperar da crise de COVID-19. A previsão é mista.

Os resultados recentes do PIB do Reino Unido para fevereiro foram decepcionantes, com um crescimento de 0,1% em comparação com 0,8% em janeiro. Se a tendência continuar, aumenta a possibilidade de estagflação, um período de baixo crescimento e alta inflação, o que significa ventos contrários para o crédito às famílias e às empresas devido à orientação de taxas de juro mais altas do Banco da Inglaterra. O BoE pode fazer uma pausa no seu caminho hawkish quando considerar as perspectivas de crescimento mais baixas e estará na difícil posição de ter que controlar a inflação num momento de recuperação económica.

A nível global, o Banco Mundial espera que o conflito na Ucrânia signifique contrações do PIB de 45% na Ucrânia e 11,2% na Rússia, o que significa um peso adicional no PIB global juntamente com os riscos de COVID-19. Dado que a China é o principal parceiro comercial da Rússia, existe o risco de que o gigante asiático também seja afetado a médio e longo prazo.

Dados do emprego são a grande esperança

O crescimento no setor do emprego é a grande esperança para os decisores de política monetária e para os investidores.

Um crescimento suficientemente forte do emprego poderia compensar parcialmente os efeitos negativos da inflação e manter a confiança dos investidores, mas quaisquer sinais de fraqueza nesta área prejudicariam o sentimento de mercado.

Os números do emprego nos EUA e no Reino Unido são robustos e cada vez mais fortes na zona do euro, de acordo com as últimas pesquisas. Há uma nuvem no horizonte no sentido de que o conflito na Europa pode arrastar o sentimento de investimento e reduzir os recursos disponíveis para a criação de novos empregos.

Notícias sobre movimentações de mercado

Os principais eventos de notícias de trading para assistir esta semana incluem:

CPI dos EUA em 12 de abril

CPI harmonizado da Alemanha em 12 de abril

Taxa de desemprego da OIT em 12 de abril

Discurso do governador do Banco do Japão Kuroda em 13 de abril

Decisão da taxa de juros do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) em 13 de abril

Produção industrial dos EUA para março em 15 de abril

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.