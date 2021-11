Reserva Federal dos EUA anuncia o início do tapering

Novembro 05, 2021 03:44

Depois de muitos meses de dúvidas e rumores, a Reserva Federal finalmente anunciou o início do tão esperado tapering neste mês de novembro, com uma redução do seu programa mensal de compras de $15 milhões de dólares

Em princípio, este valor também será mantido durante dezembro e início do próximo ano, embora possa ser revisto no futuro. Portanto, se o programa não sofrer qualquer alteração, a previsão é que no próximo mês de junho o programa de estímulos chegue ao fim por completo.

No entanto, o fim do programa não implica necessariamente o início de aumentos das taxas de juro - já que, em princípio, como apontou Jerome Powell - estas permanecerão nos níveis atuais para o próximo ano, pois a Fed espera que a redução deste programa de compras irá aliviar gradualmente pressões inflacionárias.

Este anúncio provocou uma recuperação do dólar norte-americano, com uma valorização de cerca de 0,2%, o que levou o índice do dólar a negociar acima de 94 dólares, depois de perder terreno durante a sessão de ontem devido à incerteza em torno desta reunião.

Esta valorização do dólar, causou uma queda de cerca de 0,55% no EURUSD, que está a ser negociado em torno dos 1,15440 dólares, perto das mínimas de outubro.

O EURUSD segue uma tendência descendente importante que o levou a perder um importante nível de suporte representado pela faixa vermelha inferior. Uma confirmação desta quebra e a perda dos mínimos de outubro abririam a porta para um novo recuo para níveis próximos a 1,14920 - que atua como o seu próximo nível de suporte - ou mesmo para níveis mais baixos em busca do ponto de encontro da faixa mais baixa da banda da wedge formation e o nível de suporte em torno de 1,14200.

Enquanto o EURUSD for incapaz de ultrapassar acima da sua linha de tendência de baixa, o sentimento de mercado permanecerá negativo.

Captura: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD Diário. Intervalo: 16 agosto 2019 – 4 novembro 2021. Data: 4 novembro 2021. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Evolução dos últimos cinco anos:

2020 = +8.93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

É importante ficar atento à presença de Christine Lagarde durante a sessão de hoje, pois pode fornecer pistas sobre a própria política monetária do Banco Central Europeu antes da próxima reunião.

