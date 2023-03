Indicador de atividade fabril da China com máximo de 11 anos em fevereiro

A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico subiram hoje, com investidores e traders digerindo uma série de dados económicos positivos. O Bureau Nacional de Estatísticas da China (NBS) anunciou que o seu PMI de Manufatura subiu para 52,6 em fevereiro, o nível mais alto registado nos últimos onze anos. Um relatório do Australian Bureau of Statistics (ABS) mostrou que o PIB do país cresceu 0,5%, trimestralmente, no último trimestre de 2022.

PMIs de Manufatura e Serviços da ISM nos EUA

O ISM publicará dados sobre os PMIs de Manufatura (01.03) e Serviços (03.03) dos EUA em fevereiro. Alguns analistas de mercado observam que estes novos conjuntos de dados podem esclarecer o desempenho da economia dos EUA durante o segundo mês de 2023.

De acordo com as previsões, o PMI de Manufatura deve chegar a 48,0, enquanto o de Serviços deve chegar a 54,5. O presidente do Comité de Pesquisa de Negócios de Manufatura do ISM observou num relatório que “há evidências claras de abrandamento da procura. Sabíamos que o primeiro semestre (de 2023) seria um pouco difícil, só não sabemos se já chegamos ao fundo do poço.”

Relatório do IPC japonês de Tóquio

O Departamento de Estatísticas Japonês publicará o seu relatório do IPC de fevereiro em Tóquio na quinta-feira. O Tokyo IPC mede a variação no preço de bens e serviços adquiridos pelos consumidores na capital japonesa. Os economistas esperam que o IPC de Tóquio chegue a 4,1% em fevereiro, anual. O indicador anual do IPC de Tóquio caiu em 4,4% em janeiro, em linha com as expectativas dos analistas.

Commerzbank: inflação nos EUA muito alta

Um relatório divulgado pelo Commerzbank sugere que as esperanças de uma rápida queda na taxa de inflação dos EUA não se concretizaram. Os analistas do banco escreveram que “a nossa avaliação de várias medidas básicas sugere que a tendência da inflação provavelmente ainda está acima de 4%, muito acima da meta de 2% da Fed. A Fed espera que os efeitos dos aumentos de juros ainda não tenham surgido por causa das defasagens usuais do seu impacto. Se isso não acontecer, a Fed obviamente não esfriou suficientemente a procura. Significativamente mais aumentos de juros do que o esperado anteriormente (a nossa previsão: três novos aumentos até junho de 25 pontos-base cada, para 5,50% para o limite superior da faixa-alvo) seriam então prováveis”.

Suíça: Sem recessão em 2023?

A Secretaria de Estado para os Assuntos Económicos da Suíça (SECO) anunciou crescimento económico nulo no último trimestre de 2022, citando a desafiadora situação internacional que atingiu as exportações e o setor manufatureiro. O relatório publicado pela SECO disse que “enquanto a indústria química e farmacêutica menos sensível ciclicamente registou crescimento adicional... os outros setores industriais contraíram”.

Comentando sobre o estado da economia suíça, o chefe da Diretoria de Política Económica da SECO disse que “da perspectiva atual, eu não esperaria uma recessão”. O governo, que anteriormente projectava que a economia suíça cresceria 1,0% em 2023 e 1,6% em 2024, deverá divulgar a sua previsão atualizada para este ano a 16 de março.

