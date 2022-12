Impacto das notícias de commodities no sentimento de mercado

Na procura constante por valor, traders e investidores fariam bem em manter-se atualizados sobre as notícias macroeconómicas do setor de commodities. Muito já foi escrito sobre o desempenho das commodities na imprensa mundial e vale a pena explorar como as notícias podem movimentar os mercados e influenciar o sentimento de mercado.

Começando desde o início, existe realmente uma ligação direta entre os preços das commodities e as notícias? Que prova existe de que os participantes do mercado reagem às notícias comprando e vendendo ativos? Talvez não seja suficiente fazer observações intuitivas ou ir por experiência. Afinal, os sentidos podem fazer as ligações erradas às vezes e até mesmo o investidor mais experiente pode fazer uma suposição não comprovada.

Ligação causal entre notícias e preços de commodities

A resposta é sim, há uma ligação causal entre as notícias e os preços de uma das principais commodities - o ouro - de acordo com os investigadores quantitativos Ankur Sinha e Tanmay Khandait. O seu estudo foi publicado em 2020 e analisou mais de 1000 títulos de notícias sobre ouro de fontes sólidas e bem estabelecidas.

“...realizámos uma análise de causalidade, que revela que as notícias relacionadas ao preço do ouro causam um impacto significativo nos preços do ouro.” Ankur Sinha e Tanmay Khandait. Estudo: ‘Impacto das notícias no mercado de commodities: conjunto de dados e resultados’.

Os títulos de notícias foram categorizadas principalmente em 'aumento de preço', 'preço estável', 'preço baixo', 'notícias sobre preços futuros', 'notícias gerais' e 'comparação de ativos', entre outros. A pesquisa concluiu que as notícias influenciaram o comportamento de compra e venda dos investidores de ouro mesmo 24 horas depois.

Observação de tendências

O fato de os preços de commodities como o ouro serem afetados por notícias pode ser observado nas tendências do mercado. Num exemplo extremo, a 23 de junho de 2016, os preços spot do ouro dispararam, indicando incerteza significativa nos mercados financeiros. Este foi o dia do referendo do Brexit, quando traders e investidores reagiram à incerteza transferindo recursos para ativos vinculados ao ouro.

Estas tendências representam compradores e vendedores aceitando ou rejeitando preços de ativos e podemos ver padrões em outras commodities que geralmente podem ser seguidos até relatórios influentes. Por exemplo, o New South Wales Weekly Commodity Report da Austrália, que resume as direções de preços para trigo, cevada, sorgo, açúcar, algodão, sementes oleaginosas e grão-de-bico, para citar alguns. O relatório é compilado de fontes como o USDA e o Grain Central. Além de uma visão geral dos preços, o relatório inclui um instantâneo do clima porque afeta diretamente a produção agrícola.

Café e outras commodities

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) publica relatórios sobre uma ampla gama de commodities, desde algodão e café até carne e batatas. As pesquisas fornecem informações sobre a oferta e a procura internacionais, bem como projeções de preços nestes importantes mercados de commodities.

O relatório do USDA sobre café cobre a produção no Brasil, Vietnam, Colômbia, Indonésia e outros produtores mundiais. Existem fatos fascinantes sobre o café neste relatório, sabia que a União Europeia responde por 40 por cento das importações mundiais de café, principalmente do Brasil? O Brasil também é um dos principais fornecedores do segundo maior importador de café - os EUA. A partir daí, não é muito difícil que as informações incluídas no relatório do café tenham um efeito cascata nos preços das ações no setor de retalho e lazer do café se algo pouco comum acontecer.

Seguir as fontes de notícias de commodities do Fundo Monetário Internacional (FMI) pode ajudar os traders e investidores de commodities a seguir os movimentos de preços internacionais de commodities e os níveis de importação/exportação de madeira a chá. O Portal de Dados de Commodities do FMI segue 68 preços de commodities de quatro classes de commodities: energia, agricultura, fertilizantes e metais.

Outras conclusões

Talvez a informação mais útil nos indicadores seja entender o intervalo usual de preços para cada commodity. Dessa forma, quando um preço subir ou cair, saberá que é um movimento inesperado e procurará o motivo por detrás dele. Assim como instintivamente sabemos quando estamos a pagar muito por uma chávena de café, o instinto será fazer alguma pesquisa e investigar as causas dos movimentos do preço.

No exemplo dos preços spot do ouro, o sentimento do mercado segue as tendências e - à medida que os traders e investidores se tornam cada vez mais informados e sofisticados - é provável que estas tendências se tornem cada vez mais baseadas nos fundamentos da oferta e da procura.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

