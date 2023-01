Iene japonês e o BoJ: O que precisa de saber

Janeiro 27, 2023 21:55

Durante as últimas semanas, investidores e traders focaram a sua atenção no iene japonês, bem como na economia japonesa. O Banco do Japão surpreendeu os analistas de mercado em dezembro ao alterar inesperadamente uma parte da sua política monetária. Neste blog, explicaremos o porquê do iene japonês chegar às manchetes dos meios de comunicação financeiros e como as decisões do Banco do Japão afetaram o valor da moeda do país.

Vamos falar sobre o iene japonês

O iene japonês é a terceira moeda mais negociada no mundo, depois do dólar americano e do euro. O iene também é a moeda mais negociada no continente asiático. O seu nome traduzido significa "círculo” em inglês e entrou em circulação pela primeira vez em 1871. Os traders provavelmente saberão o código da moeda, que é JPY.

A política monetária do Banco do Japão e o iene japonês

Uma das missões do Banco do Japão ou BoJ, como costuma ler nas notícias, é a implementação da política monetária. Na reunião de dezembro de 2022, o conselho de administração do BoJ reuniu-se para decidir sobre as taxas de juro.

Os membros do conselho anunciaram que manteriam os custos dos empréstimos em espera, mas surpreenderam os mercados com um ajuste inesperado no controle do rendimento dos títulos, que permite que as taxas de juro de longo prazo subam mais. Alguns decisores de políticas sugeriram que a medida do BoJ ajudaria a tornar o programa de estímulo mais sustentável, em vez de um passo para encerrar a sua política monetária ultrafrouxa.

O iene japonês atingiu um máximo de 4 meses em relação ao dólar americano logo após o final da reunião do conselho.

As atas do BoJ publicadas pouco antes da véspera de Ano Novo revelaram que o conselho do banco examinou dados que mostram mudanças nas perspectivas de preços do Japão. Segundo economistas, estas mudanças podem ser o ponto de partida para uma redução dos estímulos quando o atual governador Haruhiko Kuroda deixar o país.

Qual é a política de controle da curva de juros?

O BoJ adotou a política de controle da curva de juros em 2016, tentando impedir que as taxas de juro caíssem muito. O banco central do Japão compra grandes quantidades de títulos do governo de 10 anos para controlar os rendimentos do JGB em cerca de 0%. O ajuste de política de dezembro permite que os rendimentos de longo prazo flutuem para mais e menos 50 pontos-base, duplicando em relação à faixa anterior de 25 bps. Alguns economistas sugerem que a decisão do BoJ pode efetivamente ser vista como um aumento de juros.

Alguns analistas de mercado criticaram a política do BoJ, pois sugerem que esta influencia os preços de mercado e enfraquece o iene, aumentando o custo dos materiais importados necessários para várias indústrias.

Reunião do BoJ em janeiro decepciona mercados

A decisão do BoJ em dezembro deixou investidores e traders à espera de decisões mais agressivas do conselho. No entanto, os decisores de políticas do BoJ decidiram manter as taxas de juro inalteradas, bem como a política de controle da yield curve do banco.

Na sua declaração pós-reunião, o conselho observou que “o Banco precisa de continuar com o atual controle da yield curve, considerando a perspectiva de que levará tempo para atingir a meta de estabilidade de preços [inflação] de 2% de maneira sustentável e estável.”

Como resultado, o iene japonês caiu 2,4% em relação ao dólar americano em menos de três horas no dia 18 de janeiro. A ata da reunião de janeiro mostrou que o conselho pretende manter baixas as taxas de juro de longo prazo, sugerindo que o BOJ não tem pressa em eliminar gradualmente o seu programa de estímulo. O IPC do Japão em dezembro subiu 4,0% numa base anual, atingindo um novo máximo de 41 anos.

Iene Japonês: O que podemos esperar?

Falando à CNBC logo após a reunião do BoJ (18 de janeiro) e a queda do iene, o chefe de estratégia FX da Nomura, Yujiro Goto, sugeriu que “no médio prazo, nos próximos 2-3 meses, acho que a tendência para o iene deve estar ainda no lado negativo em direção a 125, mesmo depois da decepção de hoje.” Este também reiterou que o iene japonês pode fortalecer-se na esperança de uma mudança de política quando o sucessor de Haruhiko Kuroda assumir.

Um relatório do Bank of America, divulgado a 24 de janeiro, disse que “vamos vender subidas do USD/JPY, pois acreditamos que as políticas não convencionais do BoJ não são sustentáveis, e a nossa previsão de inflação no Japão para 2023 está bem acima do consenso do mercado – 3% contra 1,9%.”

Analistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriram que o BoJ deve permitir que os rendimentos dos títulos se movam com mais flexibilidade, acrescentando que, se os riscos se materializarem significativamente, o banco central deve estar pronto para retirar o seu estímulo com mais força, como aumentar as taxas de juro de curto prazo.

