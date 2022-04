Operar num aumento de 50% da Micron com o crescimento dos semicondutores

Abril 30, 2022 00:08

Os chips semicondutores são um dos elementos mais importantes de todos os setores económicos. Estes são usados ​​em tudo, desde carros a eletrodomésticos, desde equipamentos eletrónicos a fábricas.

Problemas na cadeia de suprimentos durante a pandemia causaram uma enorme escassez de chips, afetando as vendas globais em quase todos os setores.

Com a expectativa de que o mercado de semicondutores cresça dois dígitos este ano para atingir um valor de mercado recorde, agora é um momento interessante para ações de semicondutores como a Micron.

Continue a ler para saber mais sobre como negociar o preço das ações da Micron.

Ação: Micron Inc Bolsa de valores: NASDAQ Símbolo Conta Invest.MT5: MU Data da Ideia: 28 de abril de 2022 Nível de entrada: $76,50 Preço-alvo: $115,00 Tamanho Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Porquê negociar ações da Micron?

De acordo com uma pesquisa da KPMG com 152 profissionais de semicondutores, a confiança da indústria para 2022 é extremamente alta. 95% dos líderes esperam que a receita da empresa cresça este ano, com 68% a prever um crescimento de 11% ou mais.

Curiosamente, este otimismo tem como pano de fundo 56% dos líderes acreditando que ainda haverá escassez de chips até 2023. Espera-se que a procura venha das comunicações sem fio, automóvel e internet of things.

De fato, de acordo com uma análise da Deloitte, a recente escassez de chips nos últimos anos resultou numa receita perdida de mais de $500 biliões, destacando quanta procura poderia ser desbloqueada no futuro.

Não é surpreendente, então, que os analistas do JP Morgan e do Citigroup tenham divulgado recentemente classificações de compra de ações de semicondutores, como a Micron – um importante player no setor de semicondutores.

Fonte: TipRanks, 27 de abril de 2022

A Micron é uma ação que apresentou consistentemente ganhos por ação acima das estimativas dos analistas, conforme mostrado no gráfico acima. No relatório de ganhos mais recente da Micron, tanto a receita quanto os lucros superaram as expectativas dos analistas, com a empresa também fornecendo uma perspectiva fiscal positiva no terceiro trimestre.

A receita para o próximo trimestre deve ficar na faixa de $8,5 biliões a $8,9 biliões, o que é superior às projeções de consenso de $8,06 biliões. Os líderes de tecnologia da Micron também anunciaram planos de crescimento contínuo em 5G e chips de data center, que devem ajudar os resultados da empresa.

Previsão das ações da Micron - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Micron nos últimos 3 meses, atualmente existem 15 avaliações de compra, 2 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Micron é de $165,00 com a meta de preço mais baixa em $83,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Micron é de $115,94, o que representa uma vantagem de quase 73% em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Fonte: TipRanks, 27 de abril de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Micron

Um exemplo de Ideia de Trading para a previsão das ações da Micron pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $76,50 para permitir a volatilidade atual;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo médio dos analistas em $ 115,00;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Micron:

Se preço-alvo for atingido = $385,00 de lucro potencial ($115,00 - $76,50*10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão, pois estas podem consumir parte dos seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isto significa que comprar 10 ações da Micron resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02*10 ações).

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a Ideia de Trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Micron em 4 etapas

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas como a Micron com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em Negociar numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web; Procure por Micron na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de negociação com a um clique ou carregue com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua operação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

