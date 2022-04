A recente turbulência do mercado desviou a atenção de alguns dos grandes temas que estavam a desenvolver-se no ano passado. Isto inclui o crescimento dos veículos elétricos – um espaço que também foi afetado pelas restrições do lado da oferta e pelo aumento das infecções por Covid na China.

No entanto, uma preocupação fundamental relacionada com as ações chinesas listadas nos EUA agora pode ter passado com Pequim a preparar-se para atender a uma procura importante dos reguladores dos EUA.

Embora as ações da fabricante chinesa de veículos elétricos NIO tenham caído mais de 40% este ano, a maioria dos analistas ainda permanece otimista no longo prazo, fornecendo uma hipótese para uma possível reviravolta, conforme discutido abaixo.

Ação: NIO Inc Bolsa de Valores: NYSE Símbolo para Conta Invest.MT5: NIO Data da Ideia: 13 abril 2022 Horizonte Temporal: 1 - 6 meses Preço de Entrada: $24,00 Preço-alvo: $43,00 Tamanho Posição para Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Porquê negociar ações da NIO?

No mais recente relatório de ganhos trimestrais da NIO, a fabricante de veículos elétricos relatou vendas superiores ao esperado, mas previu entregas futuras abaixo das estimativas dos analistas. A maioria dos problemas recentes da NIO deve-se à escassez global de semicondutores, fecho de instalações de produção na China devido ao Covid e um afastamento geral das ações de crescimento à medida que as taxas de juro aumentam em todo o mundo.

Como a maioria dos analistas apontará, a maioria desses fatores provavelmente será temporária e também foi observada noutras empresas. A Tesla também teve que fechar as suas instalações em Xangai no mês passado. Mesmo com todos estes ventos contrários, a NIO entregou 26.000 carros no primeiro trimestre deste ano, 30% a mais que no mesmo período do ano passado.

Isto destaca a crescente procura por EVs e como a NIO pode estar bem posicionada para capitalizar.

As opiniões críticas das ações chinesas listadas nos EUA podem estar a diminuir

As ações chinesas listadas nos EUA enfrentaram muita pressão dos reguladores para cumprir as regras de transparência de contabilidade ou serem deslistadas. Esta é uma razão pela qual muitas ações chinesas estão sob pressão.

No entanto, no início do mês, as ações chinesas listadas nos EUA subiram depois da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China elaborar uma nova estrutura que satisfaria os reguladores dos EUA e permitiria que as empresas chinesas mantivessem as suas listas nos EUA.

Se as mudanças forem aprovadas por Pequim e Washington, uma enorme nuvem de incerteza será levantada das ações chinesas como a NIO, proporcionando uma oportunidade muito interessante para investidores confortáveis ​​com um grau mais alto de risco.

A procura por veículos elétricos deve aumentar, juntamente com as vendas dos mesmos

No ano passado, o CEO da NIO, William Li, afirmou que até 2030, 90% das vendas de carros novos na China serão veículos elétricos. Atualmente, o maior mercado para vendas de EVs está na China, pois tem o apoio do governo, que atribuiu mais de 5% do crescimento do PIB ao setor.

No entanto, uma recaída do Covid na China forçou muitas cidades a novos confinamentos e fechou algumas fábricas. Isto contribuiu para a recente fraqueza no preço das ações da NIO, mas também pode ser uma situação temporária com analistas e investidores à procura de perspectivas de crescimento a longo prazo.

Os hedge funds aumentaram significativamente as suas posições na NIO

De acordo com a TipRanks, o último relatório de arquivamento do 13F de 203 hedge funds apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC) mostra que os hedge funds aumentaram as suas participações na NIO em 216,0 mil ações no último trimestre.

Na verdade, a compra de hedge funds aumentou a cada trimestre desde o início do ano passado.

Fonte: TipRanks, 13 abril 2022

Previsão das ações da NIO - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados nos últimos 3 meses pela TipRanks para uma previsão de ações NIO de 12 meses, atualmente existem 16 avaliações de compra, 2 de retenção e 0 de venda na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da NIO é de $87,00 com o preço-alvo mais baixo em $28,30.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da NIO é de $43,51, o que representa um potencial de alta de quase 120,86% em relação aos níveis atuais, no momento da redação.

Analistas da Goldman Sachs e da JP Morgan reiteraram as suas avaliações de compra das ações nos últimos 18 dias.

Fonte: TipRanks, 13 abril 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da NIO

Um exemplo de ideia de trading para a previsão de ações da NIO pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $24,00 para permitir a volatilidade atual.

Alvo logo abaixo do preço-alvo médio do analista em $43,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total.

Horizonte Temporal = 1 - 6 meses

Se comprar 10 ações da NIO:

Se a meta for atingida = $190,00 de lucro potencial ($43,00 - $24,00*10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço das ações suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a recente liquidação nos mercados de ações globais.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa operação e os riscos envolvidos.

Acha que o preço da NIO poderá seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma forte probabilidade de que o preço das ações da NIO caia, então também pode negociar a descoberto de uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

Isso significa que pode negociar longo ou curto para potencialmente lucrar com os preços das ações em alta e em queda.

