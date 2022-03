Negociar os 50% da Meta (anterior Facebook) com foco no Metaverse

Março 25, 2022 23:32

No início de fevereiro, a Meta Platforms (anteriormente Facebook) divulgou um relatório de lucros chocante que fez com que suas ações caíssem 20% nas negociações pós-mercado. As ações caíram mais de 50% em relação ao seu recorde.

Embora o recente declínio do mercado de ações tenha ajudado a acelerar o declínio do Meta, agora está sendo negociado a alguns níveis de preços muito interessantes, não vistos desde antes da pandemia.

Ainda mais interessante é a mudança do CEO Mark Zuckerberg de Meta ser uma plataforma de mídia social para um gigante no metaverso. Com o metaverso previsto para gerar mais de US $ 1 trilhão em vendas anuais, pode ser um grande passo na história do Meta.

Saiba mais sobre o estoque mais abaixo.

Ação: Meta Platforms (antiga Facebook) Bolsa de Valores: NASDAQ Símbolo Conta Invest.MT5: FB Data da Ideia: 23 março 2022 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $220,00 Nível-Alvo: $325,00 Tamanho Posição Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações e ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e você pode perder mais do que arrisca em uma negociação. Nunca invista mais do que você pode perder, pois alguns negócios perderão e alguns negócios ganharão. Comece pequeno para entender seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique em uma conta demo primeiro para construir seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar o preço das ações da Meta Platforms?

A maioria das pessoas ficaria bastante surpresa que o preço das ações da Meta Platforms - a empresa que possui Facebook, Instagram, WhatsApp e Oculus - caiu 50% em relação ao recorde deste ano.

A venda original no preço das ações da Meta caiu para um relatório de ganhos que mostrou uma previsão fraca para 2022. A venda foi ainda mais exacerbada por um crash global do mercado de ações que começou na mesma época.

No entanto, o plano do CEO Mark Zuckerberg de se concentrar em ser um player dominante no metaverso intrigou os analistas cuja classificação média de preço das ações é muito maior do que onde está agora, conforme discutido abaixo.

Um líder em potencial na tecnologia de realidade virtual e metaverso

Em outubro de 2021, o Facebook mudou seu nome para Meta Platforms, sinalizando uma mudança no foco da empresa para o metaverso. Até agora, o papel da empresa no metaverso é por meio de seu hardware, como o headset Oculus VR que foi renomeado para headset Meta Quest.

No entanto, os planos de Zuckerberg são muito maiores. Em um discurso recente durante a feira Mobile World Congress em Barcelona, ​​ele incentivou os parceiros a trabalhar com a empresa para dar vida à sua visão do metaverso.

Analistas prevêem US$ 1 trilhão em receita anual do Metaverse

Meta é considerada uma das principais ações do metaverso, que são empresas direta ou indiretamente relacionadas ao metaverso. Isso inclui ações que fornecem acesso ao metaverso, como empresas de jogos, aquelas que vendem produtos para serem usados ​​no metaverso, como marcas de moda e esportes, aquelas que fornecem software para criar mundos 3D virtuais e aquelas que fornecem hardware para acessar o metaverso.

Tanto o JP Morgan quanto o Goldman Sachs prevêem que o metaverso produzirá mais de US$ 1 trilhão em receita anual no futuro. Há uma razão pela qual a Meta está investindo US$ 10 bilhões na construção de sua visão do metaverso nos próximos cinco anos.

Os fundamentos e técnicos da Meta ainda parecem fortes

Fundamentalmente, o Meta ainda parece relativamente forte, mesmo com uma previsão de crescimento menor para este ano. A empresa não tem dívidas e tem US$ 40 bilhões em caixa. Além disso, as plataformas Facebook e Instagram da empresa ainda são as favoritas dos anunciantes que ajudam a empresa a gerar receitas esperadas de US$ 40 bilhões em 2022.

A relação preço/lucro (P/L) atual da Meta de 15,3 é historicamente baixa. No ano passado, o P/L da empresa era 38. Atualmente, o P/L do S&P 500 é 25 – sugerindo que há muito valor não realizado no preço das ações da Meta. A relação preço/lucro mede o preço atual das ações de uma empresa em relação ao seu lucro por ação.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, FB, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de maio de 2012 a 23 de março de 2022, realizado em 23 de março de 2022 às 7h GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico mensal do preço das ações da Meta mostrado acima, o preço atual está sendo negociado em torno dos principais níveis de suporte histórico. Isso inclui uma linha de tendência ascendente (a linha preta), onde os compradores historicamente apareceram antes em 2013, 2018 e 2020.

Previsões dos analistas para o preço das ações da Meta Platforms

De acordo com 46 analistas consultados pela TipRanks, agora há mais classificações de 'comprar' na ação do que 'manter' ou 'vender'. Dos analistas pesquisados ​​fornecendo uma previsão de 12 meses, o preço-alvo mais alto é de US$ 446,00, o preço-alvo mais baixo é de US$ 220,00 e o preço-alvo médio é de US$ 325,45.

Source: TipRanks, 23 March 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o Preço das Ações da Meta Platforms

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Meta Platforms pode ser o seguinte:

Compre a ação em um intervalo acima de US$ 220,00.

Alveje o preço-alvo mediano do analista de US$ 325,00.

Mantenha seu risco pequeno em um máximo de 5% de sua conta total.

Linha do tempo = 1 - 12 meses

Uma mudança para o nível de meta de preço mediano resultaria em um ganho potencial de mais de 50%. Alguns investidores podem optar por atingir o nível-alvo de preço de analista mais alto de US$ 446,00, o que resultaria em um ganho potencial de mais de 100% por um período de tempo muito mais longo.



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Você deve sempre saber quanto pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão, pois elas podem consumir seus lucros.

Há uma taxa de transação mínima baixa.

Você vê o preço das ações da Meta Platform se movendo de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

