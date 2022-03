O gigante bancário Barclays publicou resultados impressionantes em todo o ano de 2021, mostrando que os lucros anuais atingiram recordes.

Embora existam alguns riscos para as ações bancárias do Reino Unido devido à atual situação geopolítica, o banco é bastante diversificado e tornou-se uma ação a ser observada entre os investidores.

Ação: Barclays PLC Bolsa de Valores: LSE Símbolo da Conta Invest.MT5: BARC Data da Ideia: 16 março 2022 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nível de Entrada: GBX 186,00 Nível Alvo: GBX 255,00 Tamanho Posição da Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

Porquê negociar o preço das ações do Barclays?

O Barclays é considerado um dos bancos mais diversificados do Reino Unido, com fluxos de rendimento vindas do banco a retalho, banco de investimento e sistemas de pagamentos internacionais, entre outros. No entanto, é o relatório de ganhos mais recente e os resultados anuais que são mais interessantes.

O lucro líquido anual quadruplica com taxas bancárias de investimento recorde

O lucro líquido anual do Barclays em 2021 chegou a £6,38 biliões, bem acima das expectativas dos analistas de £5,75 biliões. Este número é muito superior ao lucro líquido de £1,53 bilião reportado em 2020.

Além disso, o lucro líquido para os acionistas chegou a £1,12 bilião, o que também superou as previsões dos analistas de £756,5 milhões. Esses resultados impressionaram os analistas, pois o banco teve um início difícil em 2021 com a renúncia do CEO de longa data Jes Staley.

A maior parte da receita do banco veio de um aumento significativo na divisão de banco de investimento corporativo do grupo, que registou taxas recordes no ano passado.

O aumento das taxas de juro no Reino Unido pode adicionar ventos favoráveis para a ação

Com a inflação em níveis recordes no Reino Unido, é amplamente esperado que o Banco da Inglaterra continue a aumentar as taxas de juros este ano. Uma maneira de os bancos obterem lucro é cobrar dos consumidores e empresas uma taxa mais alta nos empréstimos do que nos depósitos.

Quando as taxas de juros sobem, às vezes isso pode levar a maiores lucros para os bancos, pois eles têm a opção de aumentar suas taxas de empréstimo. Quando o Banco da Inglaterra aumentou as taxas de juros no início de fevereiro, o preço das ações do Barclays saltou 3,2%, enquanto outras ações bancárias também subiram. O FTSE 350 Banks Index também atingiu seu nível mais alto desde 2020.

Quais são as previsões de preços das ações do Barclays dos analistas?

De acordo com analistas consultados pelo MarketBeat.com, agora há mais classificações de 'comprar' na ação do que 'manter' ou 'vender'. O preço-alvo mais baixo é GBX 205,00 e o preço-alvo médio é GBX 255,75.

Fonte: MarketBeat, 15 de março de 2022

Um Exemplo de Ideia de Trading para Ações do Barclays

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações do Barclays (BARC) pode ser o seguinte:

Compre a ação em uma quebra acima de GBX 186,00.

Alveje o preço-alvo mediano do analista de GBX 255,00.

Mantenha seu risco pequeno em um máximo de 5% de sua conta total.

Linha do tempo = 1 - 12 meses

Uma mudança para o nível-alvo de preço mediano resultaria em um ganho potencial de mais de 35%.

Alguns investidores podem optar por atingir o nível-alvo de preço de analista mais alto de GBX 330,00, o que resultaria em um ganho potencial de mais de 75% durante um período de tempo muito mais longo.



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Você deve sempre saber quanto pode perder em uma negociação e os riscos envolvidos.

Como comprar ações do Barclays em 4 passos

Se vê o preço das ações do Barclays se movendo de forma diferente?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se você acredita que há uma chance maior de que o preço das ações do Barclays caia, então você também pode negociar a descoberto de uma conta de negociação CFD (Contracts for Difference).

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

