Negociar um aumento de 14% da BP após relatório de ganhos

Maio 13, 2022 23:53

Até este ano, as empresas de energia conseguiram superar os índices mais amplos do mercado de ações, em grande parte devido ao aumento dos preços do petróleo e às restrições de fornecimento de energia.

Isto também levou a um ano abundante para empresas de energia como a BP, que registou o seu maior lucro trimestral em mais de uma década nos primeiros três meses do ano, de $6,2 biliões.

Saiba mais sobre as perspectivas dos analistas para as ações da BP e como negociá-las abaixo.

Ação: BP PLC Bolsa de Valores: LSE Símbolo Conta Invest.MT5: BP Data da Ideia: 11 maio 2022 Horizonte Temporal: 1 - 12 meses Nível de Entrada: GBX 431,00 Preço Alvo: GBX 491,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar o preço das ações da BP?

O recente aumento nos preços da energia levou a grandes ganhos na maioria das grandes empresas petrolíferas. No último relatório de contas da BP, a gigante do petróleo registrou um lucro de $6,2 biliões devido ao “excepcional comércio de petróleo e gás”.

No entanto, estes lucros também levaram a pedidos de um imposto inesperado para ajudar as famílias do Reino Unido com a atual crise do custo de vida. Um imposto inesperado é uma cobrança sobre as empresas que se beneficiaram de algo pelo qual não eram responsáveis.

Até agora, o governo do Reino Unido argumentou contra tal imposto, mas o Chanceler do Tesouro afirmou que será uma possibilidade se as empresas de energia não reinvestirem adequadamente esses lucros. Até agora, os investidores estão a assumir esse risco no seu ritmo com as ações da BP a subir 20% este ano (no momento da redação deste artigo).

Com os preços da energia previstos para subir ainda mais, os investidores – até agora – optaram por se concentrar em empresas de energia em vez de outros setores do mercado de ações. Até mesmo Warren Buffett comprou um bilião de dólares em ações da empresa de energia americana Occidental Petroleum este ano.

A BP também anunciou alguns incentivos aos investidores, como recompras de ações, um plano para investir £18 biliões em operações de combustíveis verdes e fósseis e aumentar o seu dividendo anual em 4% até 2025.

Previsões dos analistas para ações da BP

De acordo com analistas consultados pelo FT.com, existem atualmente 4 avaliações de compra, 15 de desempenho superior, 6 de retenção, 1 de desempenho inferior e 0 de venda na ação.

Dos 21 analistas que oferecem um preço-alvo de 12 meses para o preço das ações da BP, o maior preço-alvo é 715,96, o menor preço-alvo é 383,52 com um preço-alvo médio de 491,36.

Fonte: FT.com, 10 de maio de 2022

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da BP

Um exemplo de ideia de trading para a previsão do preço das ações da BP pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de GBX 431,00 para permitir a volatilidade atual do mercado;

Aponte para o preço-alvo mediano do analista de GBX 491,00;

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 1 - 12 meses;

Se atingir o preço-alvo mediano resultaria num ganho potencial de quase 14%.

Alguns investidores podem optar por atingir o nível-alvo de preço de analista mais alto de GBX 715,00, que está em torno do nível de preço mais alto de todos os tempos e resultaria num ganho potencial de quase 66% por um período de tempo muito mais longo.



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. O mercado de energia e as ações de petróleo tendem a ser mais voláteis do que outras ações de primeira linha.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa operação e os riscos envolvidos.

Como comprar ações da BP em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações da BP e outras empresas do Reino Unido com uma comissão competitiva de apenas 0,1% do valor comercial e uma comissão mínima baixa de apenas GBP 1,0.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em 'Negociar' numa das contas Real ou Demo para abrir a plataforma web; Procure por BP na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de 'negociação a um clique' ou clique com o botão direito e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, 'stop loss' e nível de 'take profit'.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da BP poderá seguir um comportamento diferente?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de que o preço de uma ação caia, também pode negociar 'curto' de uma conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

Isso significa que pode negociar 'longo' e 'curto' para potencialmente lucrar com os preços das ações em alta e em queda.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: