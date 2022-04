Negociar índice DAX40 entre potencial recuperação em forma de V

O índice do mercado de ações DAX40 caiu mais de 23% desde o início do ano devido a uma infinidade de fatores que incluem o aumento da inflação, o conflito Rússia-Ucrânia e os preços agitados da energia.

No entanto, muitos analistas técnicos estão a verificar o potencial de um padrão de recuperação em forma de V a desenvolver-se na ação do preço do índice DAX40 - semelhante ao padrão de preços em forma de V após a pandemia.

Embora seja provável que a ação do preço nos índices do mercado de ações continue extremamente volátil, existem alguns padrões técnicos interessantes que podem estar a desdobrar-se no índice DAX40, discutidos neste artigo.

CFD Índice de Ações: CFD Índice DAX40 Conta Trade.MT4/Trade.MT5: DAX Data da Ideia: 31 março 2022 Horizonte Temporal: 1 - 2 semanas Nível de Entrada: 14.930,00 Nível-Alvo: 15.760,00 Níveis de Stop Loss: 14.100,00 Tamanho da Posição: Max 2% Risco: Alto

A conta Trade.MT4 e Trade.MT5 permite especular sobre a direção do preço dos índices usando CFDs. Isto significa que pode negociar 'long' ou 'short' para potencialmente lucrar com os preços em alta e em queda.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar o índice DAX40?

O índice de ações DAX40 é um índice usado para representar o desempenho das 40 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt. O índice inclui empresas como BMW, Volkswagen e Adidas e é frequentemente usado como uma aproximação ao sentimento de mercado europeu, já que a Alemanha é a maior economia da UE.

Até agora, neste ano, o índice DAX40 caiu mais de 23% devido ao medo dos investidores em relação ao aumento da inflação, ao conflito Rússia-Ucrânia e aos movimentos erráticos observados nos mercados de energia, como petróleo e gás. No entanto, entre as quedas do ano – até agora – registadas a 7 de março, o índice subiu 20% e já recuperou 50% da recente liquidação.

Isto levou alguns analistas a observar o potencial de formação de um padrão de gráfico de análise técnica de recuperação em forma de V, como visto após o mercado de ações cair da recessão financeira de 2008 e da pandemia de coronavirus de 2020 e destacado no gráfico mensal do índice DAX40 abaixo.

Durante a recessão de 2008, o índice DAX40 caiu mais de 55% antes de colocar um padrão de preço de recuperação em forma de V. Na pandemia de coronavirus de 2020, o índice caiu mais de 42% antes da formação de um padrão de preços em forma de V.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, DAX40, Mensal - Intervalo de dados: de 1 de junho de 2005 a 30 de março de 2022, realizado em 30 de março de 2022 às 19:00 BST. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Até agora, neste ano, o índice DAX40 caiu mais de 23% do nível de preços mais alto do ano para o nível de preços mais baixo do ano. É claro que, até o final do ano, poderá ser ainda menor se o índice de ações continuar a cair.

No início do ano, a maioria dos analistas estava mais otimista nos mercados de ações europeus do que em qualquer outra região do mundo. Isto deve-se ao fato de terem sido desvalorizados por algum tempo, pois os investidores favoreceram os índices de ações dos EUA.

Embora muitos analistas tenham reduzido as suas metas de preço para os índices de ações europeus – para levar em consideração a recente turbulência do mercado – a maioria ainda vê alguma vantagem em relação aos níveis atuais.

É importante lembrar que ainda existem alguns fatores de risco importantes para a Alemanha e a economia europeia. Mas, do outro lado da equação, os gestores de fundos ainda precisam de investir no mercado e irão dar valor a alguns setores.

Portanto, o uso de análise técnica pode ajudar os traders a entender mais sobre quem está a controlar o mercado – compradores ou vendedores?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, DAX40, Daily - Intervalo de dados: de 17 de junho de 2021 a 30 de março de 2022, realizado em 30 de março de 2022 às 19h BST. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico acima mostra a ação do preço do índice DAX40 num gráfico diário, ampliado de junho de 2021 a março de 2022. Atualmente, o preço está a testar dois níveis de resistência significativos.

Isso inclui a linha de tendência descendente das máximas de oscilação de janeiro e fevereiro e a linha de resistência horizontal por volta de 14.841. A 'price action' mais recente mostra que o preço estagnou no ponto em que esses níveis técnicos se cruzam.

Para que a recuperação em forma de V continue, o preço precisa de romper estas áreas significativas de resistência. Neste caso, há potencial para que o preço continue em direção recorde. Podemos, portanto, usar isto como base para uma possível ideia de trading.

Exemplo de Ideia de Trading para CFD do Índice DAX40

Com base na análise acima, um exemplo de ideia de trading para o CFD do Índice DAX40 pode ser o seguinte:

Compre o mercado numa quebra de resistência diária significativa em 14.930,00;

Coloque um 'stop loss' de proteção numa quebra do recente balanço diário de queda em 14.100,00;

Coloque uma meta de recompensa de 1:1 em relação ao risco em 15.760,00, que está bem abaixo do máximo histórico de cerca de 16.300;

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 2% da sua conta total;

Horizonte temporal = 1 – 2 semanas;

Se negociou com um tamanho de posição de 0,1 lotes numa conta financiada em EUR, então:

Se a sua meta for atingida = 83,00 EUR de lucro Se o seu 'stop loss' for atingido = -83,00 EUR de perda



É aconselhável lembrar-se que é improvável que o preço do índice DAX40 suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando a volatilidade dos mercados no momento atual.

Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre considerar quanto pode perder numa operação e os riscos envolvidos.

Pode fazer isso usando a Calculadora de Trading da Admirals para a conta Trade.MT4, conforme mostrado abaixo:

Fonte: Calculadora de Trading da Admirals

Outro fator a considerar é o custo do trading de CFDs. Estes incluem:

Spread . Este é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento.

O spread típico da Admirals no DAX40 é de apenas 1,0 pip entre as 8h e 16h30 GMT.

. Este é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um instrumento.

Comissão . Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda.

A partir da conta Admirals Trade.MT4 existem ZERO comissões a pagar para comprar ou vender CFDs de índices.

. Este é o custo para fazer uma transação de compra e venda.

Swaps . Esta é a taxa noturna para transitar a sua posição para o dia seguinte.

A taxa de swap atual para o CFD do Índice DAX40 da conta Trade.MT4 é –-0,00672 para posições longas e –0,00994 para posições curtas.

. Esta é a taxa noturna para transitar a sua posição para o dia seguinte.

Pode encontrar mais detalhes na página de Especificações do Contrato da Admirals.

Como negociar o CFD do índice DAX40 em 4 passos

Pode negociar o CFD do Índice DAX40 e outros CFDs do índice das contas Trade.MT4 ou Trade.MT5.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em 'Negociar' numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web; Procure 'DAX40' na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de negociação a um clique ou pressione com o botão direito do mouse e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, 'stop loss' e nível de 'take profit'.

Fonte: Admirals Web Trader. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

