Reserve Bank of New Zealand provavelmente aumentará as taxas de juro

Maio 23, 2023 21:12

A decisão sobre a taxa de juro do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) será um dos eventos financeiros mais importantes desta semana. Como muitos analistas de mercado prevêem um novo aumento de taxa, os traders estarão a concentrar-se em como a decisão pode afetar o valor do dólar da Nova Zelândia em relação a outras moedas.

Nos EUA, as negociações sobre o teto da dívida continuam com os dois lados a sugerir que houve algum progresso.

Na Europa, o formulador de políticas do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, disse esperar que o banco central da zona do euro atinja a sua última taxa até ao verão. O governador do Banque de France observou que “a questão principal hoje não é quanto mais aumentar as taxas, mas quão grande é o repasse do que já está no tubo. Precisamos de monitorizar o repasse dos nossos aumentos substanciais e excepcionalmente rápidos no passado. Quanto tempo mantemos as taxas altas agora é mais importante do que o nível exato do final.”

Reserve Bank of New Zealand decide sobre taxas de juro

Espera-se que o Reserve Bank of New Zealand anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro na manhã de quarta-feira. A maioria dos economistas sugere que o conselho de administração do RBNZ aumentará os custos dos empréstimos em 25 pontos-base. Uma pesquisa realizada pela Reuters mostrou que 14 dos 21 economistas prevêem que as taxas permaneçam em 5,50% no próximo trimestre.

O banco central da Nova Zelândia permaneceu focado em conter a inflação, elevando as taxas em 500 pontos-base desde outubro de 2021. Analistas do ANZ disseram num relatório: “Elevámos a nossa previsão de pico de OCR para 5,75% pré-orçamento (tanto em migração líquida crescente quanto nas perspectivas fiscais) e pós-orçamento, veem um risco adicional para isso. Também colocaríamos uma probabilidade de 40% para uma subida de 50 pontos-base na quarta-feira (contra 20% antes do orçamento). É aí que o mercado também se acomodou por enquanto.”

Inflação do IPC no Reino Unido em abril de 2023

O Office for National Statistics (ONS) publicará dados sobre a inflação do IPC do Reino Unido em abril. Especialistas do mercado sugerem que a inflação chegará a 8,2% em termos anuais, muito abaixo dos 10,1% registados em março. A inflação nominal é um dos maiores problemas que o governo do Reino Unido enfrentou nos últimos meses, já que o custo de vida pesou nos rendimentos familiares em todo o país.

Um relatório de analistas do ING enfatiza que os riscos de queda para a libra esterlina podem ser bastante consideráveis ​​com os dados de inflação IPC do Reino Unido. O relatório do ING observa que “os dados de inflação de quarta-feira no Reino Unido serão um evento decisivo para a libra. Se as nossas expectativas estiverem corretas e os dados do IPC indicarem um arrefecimento suficiente nos preços para convencer o Banco da Inglaterra a interromper o aperto em junho, os riscos de queda para a libra esterlina são bastante consideráveis”.

Relatório de vendas a retalho do primeiro trimestre de 2023 da Nova Zelândia

A decisão da taxa de juro do RBNZ não será a única notícia vinda da Nova Zelândia na manhã de quarta-feira. A Statistics New Zealand publicará o relatório de vendas no retalho do primeiro trimestre, que deve mostrar uma queda de 0,4% numa base trimestral. O último relatório sobre as vendas no retalho do quarto trimestre de 2022 revelou uma queda de 0,6%. As vendas principais no retalho devem cair 0,6%, após uma queda de 1,6% no último trimestre de 2022.

