Notícia do Dia para Iniciantes - Como Gerir o Risco no Trading

Agosto 12, 2022 01:09

Cada dia de trading é marcado por uma ampla e até desconcertante variedade de eventos financeiros, tornando uma prioridade para os traders iniciantes de Forex manter um contato consistente com fontes de notícias confiáveis ​​e opiniões de consenso de especialistas.

Entre outras coisas, ler as notícias financeiras ajuda a entender a direção de uma economia e da moeda nacional. Da mesma forma, os investidores da bolsa de valores podem acompanhar os desenvolvimentos das empresas listadas em bolsa. Aqueles que favorecem esse tipo de análise fundamental muitas vezes podem basear parcialmente as suas decisões de trading e investimento em novos desenvolvimentos, e é importante prestar igual atenção à gestão de risco.

A gestão de risco é uma excelente maneira de se adaptar às condições de mercado em constante mudança, nas quais não há certeza. Se entender isso desde o início, ajudará a reduzir o stress que pode vir com o trading e o investimento no que é essencialmente um resultado futuro. Sim, existem registos históricos que tornam os movimentos dos ativos mais transparentes e técnicas de gráficos que usam estatísticas para prever e modelar a direção potencial que um preço pode tomar, mas o que acontece quando o resultado é inesperado?

Espere o inesperado

O segredo da gestão de risco é esperar o inesperado.

Para ilustrar isso com mais detalhes, vejamos um cenário em que o Reino Unido está prestes a divulgar os seus últimos resultados trimestrais do Produto Interno Bruto (PIB). Ao pesquisar o possível resultado, pode encontrar diferentes consensos de mercado de agências de classificação como a Moody's ou consensos de analistas reunidos por agências de notícias como a Reuters e Dow Jones News. Além disso, as agências governamentais emitem previsões de crescimento anual que são usadas como base para os cálculos dos analistas. Exemplos de consensos de mercado podem ser vistos no nosso Calendário Forex, disponível no site da Admirals.

Como pode ver, não faltam opiniões de mercado para basear as suas decisões sobre o trading da libra esterlina durante os resultados do crescimento económico do Reino Unido. Embora uma grande quantidade de experiência seja aplicada às antecipações do mercado e os resultados possam ser precisos, sempre há a hipótese de um desvio das expectativas.

Se o consenso do mercado foi de que a economia do Reino Unido cresceu 2% no segundo trimestre e o resultado real foi de 1,95%, é um desvio suficiente para desencadear preocupações sobre o valor da GBP na comunidade de trading Forex. Pode haver uma liquidação da moeda, o que significa que, embora esperasse um crescimento de 2% e abriu uma posição para a GBP subir de acordo, a moeda caiu porque o resultado real foi menor do que o esperado.

Definir níveis de Stop Loss

Há poucas dúvidas de que a solução para este tipo de cenário sobre o qual falamos acima é sempre definir um stop loss para que não seja surpreendido se houver uma liquidação quando esperava o oposto. Assim como existem muitas opiniões sobre o resultado de um evento de trading ou investimento, existem muitas opiniões sobre onde definir os seus níveis de stop loss.

Uma escola de pensamento sustenta que a técnica mais eficaz é definir um nível de stop-loss que não esteja muito longe da sua posição de entrada em caso de algo inesperado, a ideia é sair da operação o mais rápido possível. Outra abordagem é definir o stop loss com base numa percentagem específica que reflete o seu apetite ao risco. Uma terceira abordagem é verificar o último nível de suporte para o instrumento e definir o stop loss na mesma área.

Proteger a sua posição

O princípio do hedging envolve olhar para uma operação de diferentes lados. Suponha que o anúncio do Non-Farm Payrolls (NFP) seja amanhã, e a expectativa do mercado é que o relatório mostre um forte crescimento no mercado de trabalho dos EUA. É uma suposição justa que, se os resultados reais estiverem de acordo com as expectativas do mercado, o dólar poderá subir.

Do outro lado da moeda está a possibilidade de os resultados ficarem aquém das expectativas.

O ouro e o dólar estão inversamente correlacionados, o que significa que, se o dólar subir, os preços do ouro à vista geralmente caem porque estes ativos são vistos como 'safe haven' e usados ​​como reservas internacionais. O USD é favorecido quando a economia dos EUA mostra sinais de crescimento, como num mercado de trabalho forte. Nesta situação, um trader pode decidir proteger a sua operação em USD assumindo uma posição em ouro usando um CFD na sua conta de trading da Admirals.

Neste cenário, um hedge seria assumir uma posição longa (comprar) para o ouro e o dólar subir e incluir um stop loss em ambos os ativos subjacentes. Se os números do NFP forem mais baixos do que o esperado, o USD poderá cair e a operação sairá na posição de stop-loss. Enquanto isto, o instrumento de ouro pode subir à medida que os traders mudam o seu apetite de risco de 'safe haven' para o metal precioso, e o trading pode ter o desempenho esperado.

Como pode ver nos exemplos acima, o trading exige pesquisa e conhecimento e na Admirals temos uma infraestrutura com os recursos educativos, webinars e análises de mercado que precisa para começar.

A Admirals oferece uma ampla variedade de webinars educativos e analíticos. Para conhecer e interagir com traders especializados, participe nos nossos webinars gratuitos!

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.