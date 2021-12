GBPUSD no mínimo anual à medida que o Reino Unido aperta restrições

Dezembro 09, 2021 19:01

Apesar dos primeiros dados da Omicron sugerirem que a última variante do Covid-19 pode não ser tão assustadora quanto inicialmente foi temido, ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou o regresso de algumas restrições em Inglaterra para ajudar a conter a disseminação do virus.

O anúncio foi feito no momento em que a nova variante tem levado a um aumento nas infeções em todo o Reino Unido, que ultrapassou 51.000 novos casos relatados na quarta-feira.

As novas restrições em Inglaterra incluem o dever do teletrabalho, uso obrigatório de máscara na maioria dos locais públicos e o Covid Pass para vários eventos. Noutras partes do Reino Unido - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte também já impuseram restrições semelhantes.

Após a confirmação das restrições, o GBPUSD continuou a trajetória de queda que vem seguindo desde o final de outubro, atingindo o seu ponto mais baixo desde dezembro de 2020.

Adicionalmente à pressão sobre a GBP, está a expectativa crescente entre os economistas de que o Banco de Inglaterra (BoE) não irá aumentar as taxas de juro em breve, enquanto muitos estão a prever um aumento em fevereiro.

Em vez disso, espera-se que o BoE adote uma abordagem de "esperar para ver", até que o efeito do Omicron na economia do Reino Unido se torne mais aparente. Embora, como vimos recentemente, a situação pode mudar rapidamente, e pode ser que novas informações científicas possam mais uma vez mudar as expectativas nos próximos dias.

Neste impasse, pelo menos a curto-prazo, quem gosta de um mercado bearish parece poder permanecer no controlo aqui. No entanto, será importante ficar atento ao impacto dos últimos dados da inflação dos EUA na sexta-feira, bem como à importantíssima decisão do BoE sobre as taxas de juro a 16 de dezembro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Diário GBPUSD. Intervalo: 19 abril 2021 – 9 dezembro 2021. Registo: 9 dezembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal GBPUSD. Intervalo: 14 junho 2015 – 9 dezembro 2021. Registo: 9 dezembro 2021. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

