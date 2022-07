Destaque nas decisões da taxa de juro do RBNZ e Banco do Canadá

Canadá e Nova Zelândia devem anunciar decisões sobre a taxa de juro na quarta-feira, 13 de julho.

Ambos os países e as suas moedas nacionais, o CAD e o NZD, são relativamente influentes na economia mundial. O Canadá é um estado membro do G7 e a Nova Zelândia é um dos países da OCDE mais ricos do mundo.

Banco do Canadá (BoC) – inflação em 7,7%

Espera-se que o BoC eleve a sua atual orientação de taxa de juro de 1,5% para 2,25%. As expectativas agressivas surgem enquanto o banco central luta para reduzir a inflação de 7,7 por cento para uma meta de 2 por cento.

Se o aumento da taxa acontecer conforme o esperado, o CAD pode receber suporte, mas os riscos de uma recessão no Canadá podem aumentar. Um dos maiores parceiros comerciais do Canadá, os EUA, já está à beira de uma recessão técnica - embora os números de emprego na América do Norte continuem resilientes.

As forças económicas contraditórias e complexas fazem parte do cenário incomum trazido pelo COVID-19 em combinação com o impacto de eventos geo-políticos como o conflito na Ucrânia na economia global.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) – inflação de 6,9%

Espera-se que o RBNZ eleve a sua principal orientação de taxa de juro de 2% para 2,5% na quarta-feira. A economia da Nova Zelândia também mostrou alguns sinais de fraqueza depois de contrair 0,2% no primeiro trimestre devido aos efeitos do COVID-19.

Se houver alguma surpresa nas decisões do BoC e RBNZ, pode haver movimentos nos pares de moedas CAD e NZD.

Em notícias de trading relacionadas, o governador do Banco da Inglaterra (BoE), Bailey, faz um discurso ainda hoje. A economia do Reino Unido enfrenta a maior taxa de inflação nos países do G7 e o BoE está sob considerável pressão para reduzi-la. O discurso de hoje pode fornecer pistas sobre o próximo movimento do BoE.

Relatórios de ganhos

Várias empresas financeiras de mega capitalização devem divulgar os seus relatórios de lucros esta semana, incluindo o JP Morgan Chase em 14 de julho e o Citigroup em 15 de julho.

