Julho 26, 2023 21:37

A Reserva Federal dos EUA (Fed), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco do Japão (BoJ) são os três bancos centrais que irão anunciar as suas decisões sobre as taxas de juro esta semana. Os participantes e analistas de mercado também se concentrarão nas declarações pós-reunião para procurar pistas para orientações futuras.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou o Japão através do seu relatório World Economic Outlook que “no momento, o risco provavelmente está do lado positivo, que talvez as pressões inflacionárias continuem acima da meta”. O FMI sugeriu que “a política monetária pode permanecer acomodatícia, mas precisa de se preparar para a necessidade de talvez começar a escalar”, e aconselhou o BoJ a “ser um pouco mais flexível e talvez se afastar do controlo da curva de rendimentos que tem agora."

Na Austrália, a inflação caiu para 6% no segundo trimestre do ano, numa base anual, superando as expectativas dos analistas. Trimestralmente, os preços subiram 0,8%, o nível mais baixo registado desde setembro de 2021. Analistas da Deloitte Access sugeriram que os últimos números da inflação eram mais uma evidência de que o Reserve Bank da Austrália aumentou demais as taxas de juro.

Decisão da taxa de juro da Fed

Espera-se que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Reserva Federal se reúna na quarta-feira e revele a sua decisão sobre as taxas de juro no final do dia. Analistas de mercado sugerem que o banco central dos EUA seguirá em frente com um aumento de 25 pontos-base na taxa de juro, conforme revelado pelo relatório da Reuters.

Embora a possibilidade de dois aumentos de juros até ao final do ano tenha sido discutida, a maioria dos economistas ainda acredita que o próximo aumento seria o último no atual ciclo de aperto monetário. A inflação nominal caiu nos últimos meses, chegando a 3,0% em junho, um pouco acima do objetivo da Fed. A queda da inflação e um mercado de trabalho forte e resiliente levaram alguns economistas a sugerir que a Fed poderia começar a cortar as taxas antes do final de 2023. No entanto, o representante da Fed, Jerome Powell, continua a enfatizar que o aperto da política monetária ainda não acabou.

Decisão de Taxa de Juro do BCE

O BCE será o próximo banco central a revelar os seus planos para a taxa de juro na tarde de quinta-feira. O BCE seguiu outros bancos centrais ao aumentar os custos dos empréstimos, tentando combater os números elevados da inflação. De acordo com um relatório da Reuters, os economistas sugerem que o banco central da zona euro avançará com uma subida de 25 pontos-base.

As taxas de juro na zona euro subiram 400 pontos base no ano passado para 3,5%, o nível mais alto registado em 22 anos. Enquanto a inflação caiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, os preços base, como os dos serviços, subiram. Analistas do UBS sugerem que “a inflação subjacente vai cair muito, muito lentamente, sendo isso uma preocupação para o BCE”, devido ao forte mercado de trabalho e aos aumentos salariais nos últimos meses.

Decisão da Taxa de Juro do BoJ

O BoJ será o último banco central a ter a sua reunião de conselho sobre taxas de juro. Economistas sugerem que o BoJ manterá a Yield Curve Control (YCC) inalterada e a sua meta de taxa de juro de curto prazo estável em -0,1%. A inflação tem estado consistentemente acima da meta do BoJ nos últimos 15 meses, enquanto outras pesquisas mostram que a economia está a aquecer.

Os analistas do Rabobank escreveram no seu relatório publicado a 25 de julho que uma abordagem “dovish” do banco central do Japão poderia pesar sobre o iene japonês. Os economistas do banco holandês sugeriram que “embora o JPY provavelmente diminua com um resultado de política dovish a 28 de julho, é muito possível que a especulação de um movimento em setembro possa crescer rapidamente. Isto limitaria a pressão de venda sobre o JPY. Sinais de inflação salarial sustentada seriam a luz verde para um ajuste de política pelo BoJ, enquanto aumentos salariais menores no próximo ano provavelmente sinalizariam o contrário.”

