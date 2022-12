EUR apoiado pela diminuição da Inflação dos EUA, Dados da China

Dezembro 14, 2022 20:36

A queda da inflação nos EUA sustentou o euro após os mercados terem refletido no preço um dólar mais fraco, devido às expectativas de que a Fed diminuirá os aumentos das taxas de juro no curto prazo. Enquanto isso, a inflação do Reino Unido mostrou sinais de enfraquecimento em novembro, após o resultado mais recente de 10,7%, uma queda de 11,1% em outubro.

Noutros desenvolvimentos globais, estamos a acompanhar o relatório de Produção Industrial da China de novembro, previsto para quinta-feira. O consenso do mercado prevê um aumento anual de 3,6 por cento em comparação com o nível anterior de 5 por cento. A China começou a sair da sua política de tolerância zero COVID-19 no início de dezembro, então os efeitos provavelmente aparecerão nos próximos relatórios de produção industrial. Com que rapidez a China acelerará o ritmo da produção industrial? A resposta pode significar a diferença entre o crescimento global e uma desaceleração global no próximo trimestre.

O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) está menos otimista sobre o crescimento na Ásia e recentemente reduziu a sua previsão de crescimento económico para a região de 4,3% para 4,2% em 2022. As expectativas de crescimento do ADB para 2023 foram revistas de 4,9% para 4,6%. As razões por trás das perspectivas mais sombrias são o aperto monetário global, a guerra na Ucrânia e as pressões contínuas do COVID-19 na China.

Estas três circunstâncias graves na economia mundial provavelmente persistirão no próximo trimestre, pesando sobre o crescimento na China e na região como um todo.

Destes fatores, pelo menos um – as restrições da COVID na China – está a desaparecer e pode-se argumentar que o aperto monetário global diminuirá gradualmente de acordo com os sinais encorajadores de que a inflação está a diminuir. Quanto ao impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços da energia, os custos do petróleo bruto também estão a cair no momento em que este texto é escrito, principalmente devido às expectativas de uma desaceleração global. Pelo lado positivo, o crescimento na Ásia é sustentado por um boom nos setores aéreo e hoteleiro enquanto existe uma retoma pós-COVID nas viagens de trabalho e lazer.

Na quinta-feira, haverá uma atualização sobre as vendas a retalho na maior economia do mundo, os EUA. Pressionadas pelos preços altos, as vendas a retalho devem cair -0,1% em novembro, ante 1,3% em outubro. Quando vistas anualmente, as vendas a retalho para novembro de 2022 devem cair para 7,9%, contra 8,3% no mesmo período de 2021.

Os números das vendas a retalho do Reino Unido serão divulgados na sexta-feira e devem cair de 0,6% em outubro para 0,3% em novembro. A comparação anual aparece mais nublada que a mensal; as vendas a retalho para novembro são vistas em menos 5,6 por cento em comparação com menos 6,1 por cento no mesmo período do ano passado.

