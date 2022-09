Emprego dos EUA, inflação da UE na agenda de trading

Agosto 31, 2022 21:04

Os principais dados de emprego dos EUA e uma leitura antecipada da inflação na UE estão na agenda de trading para a segunda metade da semana.

O benchmark, ADP Employment Change, deve ser lançado hoje, quarta-feira, 31 de agosto. Os resultados de agosto são esperados em 200K versus 128K em julho. O relatório ADP é frequentemente visto como um precursor do indicador Non-Farm Payrolls divulgado na sexta-feira, 2 de setembro.

Até agora, neste ano, os relatórios de emprego têm sido robustos, desafiando os receios de recessão e inflação à medida que a procura por empregados aumentou. O forte aumento da procura no mercado de trabalho deve-se à reabertura da economia dos EUA após a desaceleração do COVID-19.

Uma nota de cautela: a Reserva Federal não vê a força do mercado de trabalho a continuar com níveis elevados, de acordo com um recente discurso histórico do presidente Jerome Powell em Jackson Hole.

“... muito provavelmente haverá algum abrandamento das condições do mercado de trabalho. Embora as taxas de juro mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduzam a inflação, também trarão alguns problemas para as famílias e empresas.” O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

A perspectiva do banco central lançou uma sombra sobre o ponto positivo das condições de emprego nos EUA, que apoiaram a força do dólar e recarregaram o apetite de risco dos investidores nos mercados de ações. Como o dólar pode mover-se durante as divulgações sobre o emprego, qualquer coisa inesperada nos resultados pode desencadear uma reação nos mercados de trading.

Noutras notícias, o relatório anual preliminar da inflação medida pelo IHPC para a zona do euro está programado para ser divulgado hoje. O indicador deverá estar no nível de 9 por cento em agosto, em comparação com 8,9 por cento anteriormente. Se os resultados reais forem maiores do que o esperado, os cruzamentos do euro podem seguir as expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) possa reagir com um aumento da taxa de juro de até 0,75%.

Finalmente, para os acontecimento de trading com bandeira vermelha de hoje, o Canadá divulga os seus resultados anualizados do PIB do segundo trimestre. O crescimento económico é esperado nos 4 por cento no segundo trimestre, em comparação com 3,1 por cento no trimestre anterior.

Mais indicadores-chave serão divulgados na quinta-feira, 1 de setembro, quando a Alemanha anunciará os números de vendas a retalho de ano a ano para julho, esperados em menos 6,5 por cento contra menos 8,8 por cento em junho. Se os resultados reais surpreenderem para cima ou para baixo, o euro pode mover-se.

Por fim, o ISM Manufacturing PMI está programado para ser lançado na quinta-feira, 1 de setembro, e deve ser reduzido de 52,8 em julho para 52 em agosto. Os resultados finais podem mover os cruzamentos da moeda USD se surpreenderem para cima ou para baixo.

