Economia da Nova Zelândia: O que saber

Abril 28, 2023 23:57

Se acabou de começar a explorar o mundo do trading, os pares de moedas baseados no dólar neozelandês podem ser algumas das opções oferecidas pela sua corretora. O trading de pares de moedas dá-lhe a oportunidade de aprender coisas sobre moedas das quais nunca ouviu falar antes. O dólar neozelandês pode não ser tão popular quanto o dólar americano, a libra esterlina ou o euro, mas é uma das moedas mais operadas no mundo. Como o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) está em processo de apertar a sua política monetária, seria bom aprender algumas coisas sobre a economia da Nova Zelândia.

Este blog tem como objetivo fornecer informações valiosas sobre o dólar da Nova Zelândia, a economia e as perspectivas do país.

O que deve saber sobre a economia da Nova Zelândia?

O dólar da Nova Zelândia é apelidado de “Kiwi” por muitos traders, e alguns relatórios sugerem que é a décima moeda mais operada no mundo. A moeda da Nova Zelândia também é usada em algumas ilhas do Pacífico, como as Ilhas Cook, Ilhas Pitcairn etc.

O RBNZ emitiu as primeiras notas em 1934. O duplo mandato do RBNZ é alcançar e manter a estabilidade no nível geral de preços no médio prazo, ao mesmo tempo em que apoia o emprego sustentável máximo.

A Austrália está próxima da Nova Zelândia, o que facilita o trading entre os dois países. Mais de 16% dos produtos vendidos pela Nova Zelândia vão para a Austrália todos os anos, e 13% das suas importações vêm da Austrália.

Mas é importante saber que a Austrália não é o maior parceiro de negócios da Nova Zelândia. A maior parte do comércio da Nova Zelândia é com a China. De fato, a Nova Zelândia envia 20% dos seus produtos para a China todos os anos, e a China é a fonte de 17% das suas importações.

Algumas estatísticas sobre a economia da Nova Zelândia

Segundo dados fornecidos pelo Banco Mundial, a economia da Nova Zelândia é a 49ª maior do mundo em termos de produto interno bruto (PIB) nominal. Uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) observou que a dívida do governo da Nova Zelândia era de 52,8% do PIB nacional. Os últimos dados econômicos da Nova Zelândia divulgados pela OCDE mostrou que o crescimento real do PIB deve desacelerar para 1,0% em 2023 e 1,2% em 2024.

O último World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o PIB da Nova Zelândia cresça 1,1% em 2023 e 0,8% em 2024; deve-se notar que a economia da Nova Zelândia cresceu 2,4% em 2022.

RBNZ aperta política monetária

Em meados de abril, o ministro das Finanças da Nova Zelândia, Grant Robertson, disse aos jornalistas da CNBC que o país pode ter uma recessão, mas seria superficial, insistindo que o país da Oceania tem uma economia robusta e resiliente.

Estatísticas do relatório de inflação CPI do primeiro trimestre de 2023 da Nova Zelândia mostrou uma surpresa negativa bem-vinda, subindo 1,2% trimestralmente e 6,7% anualmente, bem abaixo do consenso de 1,5% e da estimativa do RBNZ de 1,8%.

O RBNZ empreendeu o seu aperto de política mais agressivo desde 1999, quando a taxa de caixa oficial (OCR) foi introduzida, elevando-a desde outubro de 2021 para 5,25%. O último aumento de 50 pontos-base nas taxas surpreendeu a maioria dos analistas de mercado, que sugeriram que o banco central da Nova Zelândia poderia até mesmo interromper a sua política de aperto monetário devido às más condições climáticas que criaram problemas em março. Deve-se notar que nenhum dos economistas consultados pela Reuters alguns dias antes da reunião do RBNZ havia previsto um aumento de 50 bps nas taxas.

O conselho de administração do RBNZ deixou clara sua postura agressiva em seu anúncio pós-reunião, publicado em 5 de abril, observando: “No geral, dados recentes, incluindo uma queda do PIB no trimestre de dezembro de 2022, sugerem que o nível de atividade econômica é inferior ao assumido na Declaração de fevereiro. Os membros do Comitê observaram que a inflação ainda é muito alta e persistente, e o emprego está além de seu nível máximo sustentável. O Comitê concordou que deve continuar a aumentar a taxa oficial de caixa (OCR) para retornar a inflação à meta de 1% a 3% e cumprir sua missão.”

Trading do dólar da Nova Zelândia e gestão de risco

Os pares de moedas do dólar da Nova Zelândia, como NZD/USD, NZD/GBP ou mesmo AUD/NZD, são tópicos frequentes de artigos de notícias financeiras. No mundo do trading, o dólar neozelandês é uma moeda que chama a atenção por estar intimamente relacionado ao trading de commodities e pela correlação da economia do país com a Austrália e a China.

A gestão de risco é essencial para cada trader, mas principalmente para iniciantes, independentemente dos instrumentos operados. Pode ficar em risco de perda financeira se estiver apenas a começar agora no trading, pois provavelmente não tem a experiência necessária para tomar decisões sensatas e informadas. O uso de técnicas de gestão de risco pode ajudá-lo a tornar-se um trader melhor e aumentar suas probabilidades de sucesso. Ordens de stop loss e outras ferramentas de trading de gestão de risco podem ser usadas para reduzir a exposição a perdas. Isto permitiria poder relaxar e pensar com clareza enquanto fazia alterações no seu plano de trading.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.