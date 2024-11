Dólar sobe após planos de tarifas de Trump: Impactos económicos

Novembro 27, 2024 02:28

O dólar norte-americano fortaleceu-se na manhã de terça-feira após Donald Trump revelar alguns dos seus planos de tarifas nas redes sociais. O presidente eleito afirmou que irá impor tarifas de 25% em todos os produtos oriundos do México e do Canadá.

Além disso, os produtos fabricados na China terão um acréscimo de 10% nas tarifas já existentes. O comentário de Donald Trump ajudou o dólar a subir face ao peso mexicano e a alcançar um valor mais alto em quatro anos e meio face ao dólar canadiano. Em resposta aos planos sugeridos por Trump, a embaixada chinesa em Washington afirmou que “ninguém sairá vencedor numa guerra comercial ou tarifária.”

Alguns meios de comunicação sugeriram que o presidente eleito Donald Trump escolheu o bilionário gestor de fundos hedge, Scott Bessent, para ser o próximo secretário do Tesouro dos EUA. Alguns analistas de mercado relataram que Bessent é a favor de políticas de crescimento económico e redução do défice, um fator que pode tranquilizar os participantes do mercado preocupados com o tamanho do défice orçamental dos EUA e o impacto inflacionário das tarifas.

Confiança empresarial alemã cai novamente

De acordo com uma pesquisa do Ifo, o Índice de Clima Empresarial da Alemanha caiu para 85,7 pontos em novembro, face aos 86,5 pontos em outubro. O moral e as expectativas das empresas diminuíram, indicando que a economia está a ter um desempenho inferior ao esperado.

Analistas do mercado no Ifo afirmaram que “a economia alemã está sem força”. Comentando os números da pesquisa, o presidente do Ifo, Clemens Fuest, disse à Bloomberg que apenas reduzir o imposto sobre as empresas não será suficiente para impulsionar o crescimento, acrescentando que o governo alemão terá de implementar uma política mais abrangente.

Economistas do ING escreveram numa nota que “em suma, o índice do Ifo de hoje reforça as evidências de que a economia alemã permanece em estagnação e que, após um crescimento modesto no terceiro trimestre, é provável que enfrentemos uma recessão técnica no inverno.”

Vice-Governadora do BoE afirma que batalha contra a inflação ainda não está ganha

A vice-governadora do Banco de Inglaterra (BoE), Clare Lombardelli, afirmou que “a economia do Reino Unido fez bons progressos na desinflação. Os choques que impulsionaram a inflação diminuíram e esta voltou a aproximar-se do objetivo. No entanto, os componentes mais persistentes da inflação e as incertezas em torno de como o mercado de trabalho irá evoluir são motivos de preocupação. Por isso, é necessário observar cuidadosamente todos os dados e informações económicas relevantes enquanto procuramos reduzir gradualmente a restrição da política.”

Lombardelli, que foi recentemente nomeada vice-governadora para política monetária, sugeriu que ainda é cedo para declarar vitória contra a inflação, notando que o BoE precisará de mais dados sobre o crescimento dos salários e dos preços dos serviços para determinar se estão a aproximar-se da meta do banco.

Lane, do BCE: Política não deve permanecer restritiva por muito tempo

O responsável pela política do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que a política monetária rigorosa do banco central da zona euro não deve permanecer assim por muito tempo, acrescentando que a política deve responder tanto aos riscos de baixa quanto aos de alta para a inflação.

Em entrevista ao jornal “Les Echos,” Lane observou que os níveis de preços dos serviços devem diminuir, sugerindo que o trabalho sobre a inflação ainda não foi concluído. O banqueiro irlandês mencionou que o BCE tem uma abordagem dependente de dados e prevê que a última fase da batalha contra a inflação será concluída durante o próximo ano.

