Discussão sobre teto da dívida dos EUA continua, Incerteza no mercado aumenta

Maio 18, 2023 17:45

As negociações do teto da dívida dos EUA continuam em Washington, dominando as notícias financeiras, já que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou que a economia dos EUA está em risco.

O IPC Nacional do Japão e a taxa de desemprego da Austrália são os dois lançamentos de dados mais importantes esperados para o resto da semana.

Nos EUA, relatos dos meios de comunicação sugeriram que os legisladores fizeram algum progresso em relação ao teto da dívida, enquanto a Casa Branca anunciou que as negociações continuariam durante a reunião do G7, da qual o presidente dos EUA deve participar.

Os economistas do Bank of America observaram no relatório: “Se qualquer violação da data limite durar um mês ou mais e envolver a priorização de pagamentos de dívidas, isso significaria cortar gastos imediatamente em cerca de 5% do PIB”. O relatório sugeriu que “isso transformaria uma recessão ligeira numa recessão severa”, acrescentando que o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) poderia ser forçado a cortar as taxas de juro durante o terceiro trimestre de 2023.

FMI: crescimento da Alemanha deve permanecer fraco

O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a economia da Alemanha sugeriu que, embora as políticas rígidas e as condições climáticas amenas tenham ajudado muito nos últimos 12 meses, o crescimento deve permanecer fraco. Funcionários do FMI alertam que condições financeiras mais rígidas e preços de energia podem pesar no crescimento económico de curto prazo.

O FMI disse que o PIB alemão provavelmente permanecerá inalterado em 2023 antes que a sua taxa de crescimento acelere para 1% ou 2% entre 2024 e 2026.

IPC nacional do Japão em abril

Espera-se que o Bureau de Estatísticas do Japão anuncie os números da inflação nacional do IPC de abril. Economistas prevêem que a inflação do IPC chegará a 2,5%, 0,7% abaixo do valor de março.

Há indícios de que a inflação no Japão já pode ter atingido o pico. Subsídios do governo e crescimento económico modesto podem ajudar a inflação a retornar gradualmente à meta de 2% do Banco do Japão.

Taxa de desemprego australiana inalterada em abril?

O Australian Bureau of Statistics (ABS) divulgará dados sobre a taxa de desemprego da Austrália em abril, na manhã de quinta-feira. Economistas esperam que a taxa chegue a 3,5%, inalterada em relação a março. A taxa de desemprego permanece perto do nível mais baixo registado desde a década de 1970.

Economistas do FMI prevêem que a taxa suba para 4% até o final de 2023, enquanto o Reserve Bank of Australia (RBA) vê a taxa em 3,75%.

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.