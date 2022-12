Decisões difíceis sobre taxas de juro com receios de recessão

Dezembro 13, 2022 23:15

Os mercados estão a antecipar decisões sobre as taxas de juro de bancos centrais de peso nesta semana com os receios de recessão global. A Reserva Federal, o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) divulgarão as suas decisões e percepções sobre a política monetária hoje e quinta-feira.

A decisão sobre a taxa de juro da Fed é lançada hoje, e a opinião comum vê um aumento da taxa do nível atual de 4% para 4,5%. A decisão irá refletir a visão geral? Recentemente, a retórica da Fed tem sido menos hawkish, não mais dovish, como muitos participantes do mercado esperam. O banco central continua determinado a superar a inflação, mas a hora de diminuir o acelerador da taxa de juro pode ser este mês, se os últimos sinais do presidente da Fed, Jerome Powell, se materializarem.

Um forte aviso: ainda há uma forte probabilidade de um aumento maior da taxa de juro, o que significa que investidores e traders devem considerar ambos os cenários.

A reunião de dezembro do FOMC é significativa por causa da política monetária e do relatório de Projeções Económicas. Este comunicado inclui mudanças no produto interno bruto (PIB), projeções de taxa de inflação e desemprego. O mercado de trabalho é um assunto particularmente delicado, tendo sido um dos pontos positivos da economia americana pós-pandemia. Se o FOMC prever um setor de trabalho vulnerável no início de 2023, os participantes do mercado podem reagir porque o desemprego mais alto é um dos principais indicadores de debilidade económica.

No Reino Unido, a contagem de subsídio de desemprego para novembro decepcionou as expectativas, chegando a 30,5K contra o consenso de 3,5K e o nível anterior de menos 6,4K em outubro. Foi o maior aumento nos pedidos de auxílio-desemprego desde fevereiro de 2021, e o desenvolvimento ocorre pouco antes da decisão sobre a taxa de juro do BoE na quinta-feira.

Espera-se que o BoE aumente a sua principal orientação para a taxa de juro de 3% para 3,5%, com uma alta inflação que atingiu 11,1% em outubro. Uma decisão mais dura poderia exagerar os receios de recessão e resultar num maior desemprego. Tal como no caso dos EUA, o aumento do desemprego aponta para um crescimento global mais fraco, tendência que faria com que o custo de vida inflacionado tivesse um peso maior nos consumidores e no Estado devido ao aumento do apoio fiscal aos desempregados.

Agora, para a decisão do BCE na quinta-feira. Espera-se que o banco central europeu aumente a sua principal política de taxa de juro de 2 por cento atualmente para 2,5 por cento num ato de equilíbrio entre controlar a alta inflação e apoiar o crescimento económico. Quaisquer surpresas na política monetária do BCE podem desencadear uma reação como a volatilidade na moeda e nos mercados de ações.

