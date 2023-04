Decisão da taxa do RBNZ e preços do petróleo em destaque

Abril 04, 2023 20:39

Investidores e traders concentram-se na decisão da taxa de juro do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) com vencimento amanhã, enquanto o Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as taxas inalteradas, pois alguns economistas sugerem que os aumentos das taxas tiveram um impacto na inflação e nos gastos do consumidor.

A decisão da OPEP+ de cortar a produção de petróleo fez com que os preços do petróleo subissem 6% na segunda-feira. Comentando sobre a redução da produção de petróleo, analistas de mercado disseram que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos pode ter que reconsiderar os seus planos, já que números mais altos de inflação podem estar a caminho.

No entanto, a Morgan Stanley reduziu a sua previsão de preço do petróleo para 2023. Os analistas do Morgan Stanley escreveram no seu relatório: “(a decisão) revela algo, dá um sinal de onde estamos no mercado do petróleo. E olhe, vamos ser honestos sobre isto, quando a procura está a subir... então a OPEP não precisa de cortar.”

Decisão de Taxa de Juro do RBNZ

Espera-se que o Reserve Bank of New Zealand anuncie a sua decisão sobre a taxa de juro na quarta-feira. Os analistas sugerem que a cash rate oficial (OCR) provavelmente aumentará em 25 pontos básicos.

Os economistas do ASB sugerem que mais dois aumentos das taxas podem estar a caminho, mas observam que taxas mais altas já tiveram impacto na economia do país. “A economia pode estar a perder força mais rápido do que o previsto, o que implica que a política monetária está a começar a ser mais dura. Há mais impacto político por vir: a taxa média de hipoteca a ser paga está apenas na metade da sua subida do ponto mais baixo ao máximo”, observam estes no seu relatório.

Os economistas da Westpac discordam sobre o número de aumentos previstos, pois “atualmente estamos a prever um máximo de 5% para este ciclo, embora reconheçamos que os riscos estão direcionados para um pico mais alto do que para um mais baixo. Até que o RBNZ obtenha uma confirmação clara de que a economia está a desacelerar, este continuará a enfatizar o potencial para novos aumentos de juros”.

RBA deixa as taxas de juro inalteradas

O Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou a decisão de manter inalterada a taxa de juro de referência em 3,60%, após 10 subidas consecutivas. A decisão veio em linha com as expectativas dos economistas.

O governador do RBA, Philip Lowe, disse esperar que algum aperto adicional na política monetária seja necessário. A declaração pós-reunião observou: “O conselho tomou a decisão de manter as taxas de juro estáveis ​​este mês para fornecer tempo adicional para avaliar o impacto do aumento das taxas de juro até o momento e as perspectivas económicas. O conselho reconhece que a política monetária opera com uma desfasagem e que o efeito pleno desse aumento substancial das taxas de juro ainda não foi sentido. A inflação atingiu o pico na Austrália, e espera-se que a inflação dos preços dos bens diminua nos próximos meses.”

Corte na produção de petróleo provoca subida de preços

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados (OPEP+) anunciaram que reduziriam a produção de petróleo em 1,15 milhão de barris por dia, a partir de maio. O momento da decisão surpreendeu os mercados, embora a OPEP+ tenha prometido cortar a produção em 2 milhões de barris por dia até o final de 2023.

Representantes da OPEP+ disseram que a medida visa apoiar a estabilidade de preços, enquanto alguns analistas de mercado sugerem que a organização visa lucros maiores. O corte na produção de petróleo pode gerar tensão entre os membros da OPEP+ e os governos ocidentais, uma vez que os números da inflação começaram a cair devido aos preços mais baixos da energia.

O que o ING e o Goldman Sachs pensam?

O anúncio forçou os analistas do ING a alterar as suas previsões em relação aos preços do petróleo. “Estes cortes surpresa significam um mercado mais apertado este ano. Como resultado, tivemos que rever em alta as nossas previsões de petróleo para o restante de 2023. Um mercado mais apertado significa que agora esperamos preços de petróleo mais altos. Antes destes cortes anunciados, prevíamos que o Brent atingiria uma média de $97/bbl no segundo semestre do ano. No entanto, agora esperamos que o mercado tenha uma média de $101/bbl neste período”, observaram eles no seu relatório atualizado.

Economistas do Goldman Sachs reavaliaram as suas previsões sobre os preços do Brent para dezembro de 2023 para $95 por barril. Estes também esperam que o barril Brent custe $100 em dezembro de 2024. No seu relatório divulgado no domingo, estes escreveram: “Embora a mudança tenha sido surpreendente, a decisão reflete importantes considerações económicas e prováveis ​​políticas. A redução da produção pode fornecer um aumento de 7% nos preços do petróleo, contribuindo para uma maior receita de petróleo da Arábia Saudita e da OPEP+. A recusa em reabastecer o SPR dos EUA (Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) no ano fiscal de 2023, embora (benchmark dos EUA) WTI baixos que foram anteriormente caracterizados como suficientes para reabastecer, pode ter contribuído para a decisão da OPEP+ de cortar também.”

Dados de março do PMI do ISM Services

O Institute for Supply Management (ISM) divulgará dados sobre o US Services PMI em março. Espera-se que o PMI de serviços ISM permaneça resiliente, desacelerando para 54,5 de 55,1. O relatório do PMI de serviços de fevereiro mostrou que os serviços ganharam terreno contra o PMI de manufatura, que contraiu pelo quarto mês consecutivo.

O S&P Global US Services PMI divulgado na semana passada mostrou uma melhoria muito maior do que o esperado, resultado que pode significar que a inflação não cairá em linha com as expectativas neste mês.

