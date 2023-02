Decisão da taxa de juro do RBNZ: Mais apertos pelo caminho?

Fevereiro 20, 2023 23:36

As decisões sobre taxas de juro do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) e do People's Bank of China (PBoC) dominarão as notícias financeiras na próxima semana. A ata da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), que será publicada na quarta-feira, será examinada por investidores e traders em busca de pistas sobre os planos de política monetária do banco central.

China: PBoC deve manter taxas de juro inalteradas

Na segunda-feira, 20 de fevereiro, espera-se que o conselho de administração do PBoC se reúna e anuncie a sua decisão sobre as taxas de juro. Uma pesquisa da Reuters publicada a 17 de fevereiro mostrou que 8 em cada 10 economistas esperam que o PBoC deixe a sua taxa base de juros inalterada em 3,65%.

Um relatório do ING sugeriu que a recuperação económica do país e a decisão do PBoC de manter estável a taxa do mecanismo de empréstimo de médio prazo (MLF) reduziram a possibilidade de um ajuste da taxa básica de empréstimo (LPR).

RBNZ decidirá sobre taxas de juro

O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro em 22 de fevereiro. Alguns economistas sugerem que isso aumentará os custos dos empréstimos em 50 pontos básicos, para 4,75%. No entanto, alguns analistas de mercado prevêem um aumento de 0,25%, após os recentes números estáveis ​​de inflação e emprego para o quarto trimestre de 2022.

Na última reunião, o conselho do RBNZ reconheceu que a inflação anual estava muito elevada em 7,2%. Comentando sobre a economia da Nova Zelândia, o ministro das Finanças do país, Grant Robertson, disse que há evidências de que a inflação atingiu o pico.

Deve-se notar que a Nova Zelândia foi atingida pelo ciclone Gabrielle, que causou problemas significativos, como inundações e deslizamentos de terra na Ilha do Norte. Um relatório do KiwiBank disse: “O RBNZ deve fazer uma pausa na próxima semana, enquanto lidamos com o impacto devastador do ciclone Gabrielle. O RBNZ pode voltar em abril e retomar o aperto, se necessário.”

Banco do Canadá divulgará relatório sobre a inflação

Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) publique o seu relatório de inflação IPC de janeiro a 21 de fevereiro. Os economistas sugerem que a inflação IPC subiu 5,5% e 0,2% na comparação anual e mensal, respectivamente.

Ao testemunhar perante o comité financeiro da Câmara dos Comuns, o governador do BoC, Tiff Macklem, disse aos parlamentares que a economia está em excesso de procura, o que está a pressionar os preços para cima. Macklem observou que “para que a inflação volte a 2%, os efeitos das taxas de juro mais altas precisam de atuar na economia e restringir os gastos o suficiente para que a oferta recupere. Se a inflação estagnar e não voltar para a meta de 2%, estamos totalmente preparados para aumentar ainda mais as taxas de juro.”

Relatório do IPC Nacional do Japão previsto para 24 de fevereiro

O Bureau de Estatísticas do Japão divulgará o seu relatório de inflação IPC nacional de janeiro na sexta-feira, 24 de fevereiro. Os economistas sugerem que o núcleo da inflação do IPC pode chegar a 4,2%, numa base anual.

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que a nomeação de Kazuo Ueda como próximo governador do BoJ é resultado da consideração de aumentos salariais estruturais e do alcance sustentável e estável da meta de inflação.

Por outras notícias, um relatório publicado pelo Grupo UOB observou que a economia japonesa expandiu abaixo das expectativas no último trimestre de 2022. Os analistas do UOB sugeriram que “com as perspectivas de manufatura mais fracas para 2023 amortecidas pela melhora do turismo e barrando eventos externos, mantemos a nossa modesta previsão de crescimento do PIB em 2023 de 1,0% (de 1,1% em 2022).”

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.