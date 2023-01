Foco na decisão de taxa de juro do BoC e dados do PIB dos EUA

Janeiro 25, 2023 21:49

A decisão da taxa de juro do Banco do Canadá (BoC) estará no centro das atenções ainda hoje, enquanto investidores e traders estão ansiosos para analisar o relatório preliminar do PIB do quarto trimestre de 2022 dos EUA, que será publicado amanhã.

O Australian Bureau of Statistics (ABS) anunciou que a inflação IPC atingiu um recorde de 32 anos no quarto trimestre de 2022, chegando a 7,8% ano a ano. O Ministro das Finanças da Austrália, Jim Chalmers, disse que a inflação está inaceitavelmente alta.

Noutras notícias, os executivos da Microsoft observaram que as vendas aumentaram apenas 2% no quarto trimestre de 2022, para $52,7 biliões. Este foi o menor aumento trimestral desde 2016.

Espera-se que a Tesla (TSLA) divulgue os resultados financeiros do quarto trimestre de 2022 e do ano inteiro de 2022 após o fecho dos mercados. Os executivos da Tesla informaram que a empresa entregou 409.000 veículos elétricos no quarto trimestre, um recorde de entrega, mas alguns analistas de mercado sugerem que o número ficou abaixo das expectativas.

Banco do Canadá decide sobre taxas de juro

No final do dia, o Banco do Canadá anunciará a sua decisão sobre taxas de juro. Uma pesquisa da Reuters revelou que os economistas preveem um aumento de 25 pontos base na taxa de juro. Na sua última reunião em dezembro, o conselho de administração do BoC observou que “vamos considerar se a taxa de juro base precisa de subir ainda mais para trazer a oferta e a procura de volta ao equilíbrio e voltar ao objetivo da inflação”. A surpreendente alta de 50 pontos-base fez com que os investidores acreditassem que o BoC havia encerrado o seu ciclo de aperto da política monetária, resultando numa liquidação do dólar canadiano.

Na semana passada, uma pesquisa da Statistics Canada mostrou que a inflação nominal caiu para 6,3% ano a ano em dezembro. O plano do BoC é reduzir a inflação IPC, perto da sua meta estabelecida de 2%. Analistas do ING sugerem que “o BoC deve aumentar as taxas uma última vez na quarta-feira com uma alta de 25 pontos-base, elevando a taxa overnight para 4,5%. A atividade económica está a desacelerar, a inflação está a cair e o que provavelmente será caracterizado como uma pausa para avaliação deve marcar o hiato das taxas”.

No seu relatório publicado a 23 de janeiro, estes também observam que, “em última análise, salvo um resultado muito dovish (sem aumento e alegando que as taxas atingiram um pico) ou muito hawkish (aumento e sinal de mais aumentos), o impacto no CAD pode provar se de bastante curta duração.”

Compras de bens duráveis ​​nos EUA devem ter aumentado

Na quinta-feira, 26 de janeiro, o US Census Bureau divulgará o seu relatório de compras de bens duráveis ​​de dezembro. Analistas de mercado preveem um aumento de 2,1%. O número de novembro chegou a -2,1%, bem acima das previsões de -0,6% e a queda mais acentuada registada nos últimos 31 meses.

Bens duráveis ​​são bens planeados para durar três anos ou mais, como veículos e eletrodomésticos. Como a produção destes bens duráveis ​​pode envolver grandes investimentos, estes são sensíveis à situação económica dos Estados Unidos. Um valor positivo alto pode fortalecer o dólar americano, enquanto um valor negativo pode enfraquecer a moeda do país.

Dados preliminares do PIB dos EUA no quarto trimestre de 2022: o dólar dos EUA receberá um impulso?

O momento da verdade chegará na quinta-feira, 26 de janeiro, quando investidores e traders terão a oportunidade de examinar os dados preliminares do PIB dos EUA. O Bureau of Economic Analysis (BEA) publicará o seu relatório do PIB do quarto trimestre de 2022 que, segundo alguns analistas, deve mostrar que a economia dos EUA cresceu 2,8% numa base anual.

Em geral, uma alta taxa de crescimento do PIB ou um valor melhor do que o esperado aumenta o valor do dólar americano, enquanto conjuntos de dados do PIB piores do que o previsto desencorajam os traders e prejudicam a moeda americana. A Reserva Federal (Fed) dos EUA segue cuidadosamente o crescimento do PIB e a taxa de inflação nominal à medida que avança com o seu ciclo de aperto da política monetária. Alguns economistas sugerem que a Fed aumentará a sua taxa de juro base em 25 pontos-base na sua próxima reunião do conselho de administração na próxima semana.

