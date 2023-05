Crise do teto da dívida dos EUA: afetará traders?

Maio 17, 2023 21:26

A crise do teto da dívida dos EUA atrai cada vez mais atenção a cada dia que passa, pois o governo dos EUA deve garantir que pode pagar as suas dívidas com os credores. Como a economia dos Estados Unidos é uma das maiores do mundo, as negociações sobre o teto da dívida tendem a competir com a inflação nas manchetes dos jornais financeiros.

Esta não é a primeira vez que isto acontece. Nos últimos anos, alguns governos dos EUA viram-se encurralados tentando aumentar o teto da dívida para pagar a dívida. Acordos e compromissos de última hora salvaram o dia na maioria das ocasiões. No entanto, tais negociações podem criar um sentimento de incerteza nos mercados financeiros.

Os traders deverão estar atentos, pois o dólar americano e o seu valor em relação às moedas concorrentes podem estar no centro da tempestade? Os mercados de ações enfrentarão a tempestade perfeita? Leia o nosso blog enquanto explicamos o teto da dívida e como isso poderá afetar os mercados nas próximas semanas.

Qual é o teto da dívida dos EUA?

Os governos precisam de pedir dinheiro emprestado para poder pagar as suas dívidas. Existem várias maneiras de fazer isso, uma delas é a emissão de títulos do governo, etc. Os governos usam estes fundos para pagar salários, financiar os seus planos de investimento e outras obrigações.

O teto da dívida dos EUA é um limite legislativo sobre o valor da dívida nacional que pode ser contraída pelo Tesouro dos EUA. Portanto, o teto da dívida limita a quantidade de dinheiro que o governo federal dos Estados Unidos pode pedir emprestado para cobrir as suas necessidades financeiras. Analistas observam que, caso o teto da dívida seja atingido sem perspectiva de aumento, o governo teria de usar “medidas extraordinárias” para financiar despesas até que a questão seja resolvida.

Como as negociações sobre o teto da dívida americana não são novidade, o Tesouro do país nunca foi obrigado a usar “medidas extraordinárias”. A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos observa: “a validade da dívida pública dos Estados Unidos... excede o limite estabelecido pelo teto da dívida.

Negociações do teto da dívida dos EUA: o relógio não pára

O valor do teto da dívida dos EUA é atualmente $31,4 triliões. O governo dos EUA quer aumentá-lo, mas as negociações entre democratas e republicanos não deram resultados positivos. Um relatório da Moody's Analytics prevê que "com um impasse prolongado, os preços das ações cairiam quase um quinto e a economia contrairia mais de 4%, levando à perda de mais de sete milhões de empregos".

Uma reportagem da CNN, publicada a 9 de maio, sugere que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, tem estado em contacto com líderes empresariais de todo o país para informá-los sobre o impasse. Yellen pediu aos membros do Congresso que os EUA possam deixar de cumprir as suas obrigações já a 1 de junho se os legisladores não abordarem o limite da dívida antes disso.

Falando na reunião do ministro das finanças do G7, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, enfatizou: “A noção de inadimplência da nossa dívida é algo que prejudicaria tanto os EUA e a economia global que acho que deveria ser considerada por todos como impensável. A América nunca deve entrar em default”.

O que os analistas de mercado pensam sobre as negociações do teto da dívida dos EUA?

Os especialistas da Moody's Analytics observaram no seu relatório que “o que antes parecia inimaginável agora parece uma ameaça real. Se houver uma violação, é muito mais provável que seja curta duração, em vez de prolongada. Mas mesmo um longo impasse deixou de ter uma probabilidade de zero.” Num comentário adicional sobre uma possível violação do teto, estes sugerem que há uma probabilidade de 10%.

Responsáveis da Câmara do Comércio dos EUA disseram a repórteres da Reuters que as negociações entre os dois lados em relação ao teto da dívida são passos positivos em direção a uma solução, mas mencionaram que “não podemos enfatizar o suficiente que o tempo é curto, com cada dia que passa aumentando o risco de um passo em falso resultando num padrão."

O Bipartisan Policy Center (BPC), um think tank que monitora disputas de limite de dívida com sede em Washington, escreveu num relatório (9 de maio) que o governo dos EUA poderia começar a parar de cumprir as suas obrigações de pagamento entre o início de junho e o início de agosto sem um aumento no limite de dívida federal.

Comentando as negociações, o diretor de política económica do BPC observou que “as próximas semanas são críticas para avaliar a solidez dos fluxos de caixa do governo. Se uma solução não for alcançada antes de junho, os decisores de políticas monetárias podem estar a jogar à roleta russa diariamente com toda a fé e crédito dos Estados Unidos, arriscando um desastre financeiro para os seus constituintes e para o país”.

Os economistas do ING sugeriram que longas negociações sobre o teto da dívida dão suporte ao dólar americano. “A situação atual está inevitavelmente a pesar no sentimento de risco e a oferecer suporte ao dólar. Existe agora uma preocupação crescente de que possa realmente ser necessária uma liquidação do mercado (nos mercados de ações ou de dinheiro) para quebrar o impasse. Este seria um cenário em que o dólar obteria um impulso significativo no curto prazo, também considerando que os shorts especulativos do dólar subiram constantemente nos últimos meses, e uma das razões pelas quais somos a favor de um atraso no início da tendência de baixa do dólar para o terceiro trimestre."

Um relatório da Brookings Institution citado numa pesquisa da Casa Branca disse: “O agravamento das expectativas em relação a um possível default tornaria cada vez mais provável a ocorrência de perturbações significativas nos mercados financeiros. Estas perturbações do mercado financeiro provavelmente seriam acompanhadas de quedas no preço das ações, perda de confiança do consumidor e das empresas e uma contração no acesso aos mercados de crédito privado”.

Negociações sobre o teto da dívida dos EUA, o dólar americano e a gestão de risco

O dólar americano é a moeda mais negociada em todo o mundo. Os desenvolvimentos relativos à economia dos EUA provavelmente afetarão o valor do dólar americano em relação a outras moedas, como a libra esterlina, o euro e outras. As flutuações de taxa podem prejudicar as suas estratégias de trading, especialmente se forem inesperadas. No trading, quando os mercados se movem contra si, pode resultar em perda de fundos; no caso de um trader iniciante, as probabilidades de fracasso podem aumentar devido à sua falta de experiência.

A gestão de risco é essencial, pois os traders iniciantes não têm experiência em enfrentar condições adversas de mercado. Existe uma grande variedade de ferramentas de gestão de risco que os traders iniciantes podem utilizar ao criar uma estratégia de trading. Embora as corretoras ofereçam essas ferramentas, saber como usá-las é importante. Pode estar a questionar como poderá então aprender. Educar-se é a resposta. As corretoras de renome oferecem uma ampla gama de materiais educacionais, como webinars, e-books, artigos preparados por profissionais de trading, fornecendo as respostas que tanto procura. Os traders iniciantes nunca devem negligenciar o valor da gestão de risco, que lhes permite aproveitar a emoção de operar com menos stress e ansiedade.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

