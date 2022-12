Como operar com a Visa no próximo ano?

Dezembro 24, 2022 00:35

Como estamos perto do novo ano, as perspectivas económicas permanecem incertas. A inflação ainda está alta, as taxas de juro estão nos níveis mais altos dos últimos anos e é muito esperado que vários países entrem em recessão já nos próximos meses.

Sendo assim, escolher ações com vista a gerar retorno no curto prazo está a tornar-se cada vez mais difícil. Os investidores que optarem por entrar no mercado no clima atual precisarão de ser pacientes e preparados para enfrentar a volatilidade potencial nos próximos meses.

Apesar do ambiente económico desafiador, ainda existem ações que estão potencialmente prontas para um forte ano de 2023. A Visa é uma dessas ações. Vejamos porquê.

Ação: Visa Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: V Data da Ideia: 19 dezembro 2022 Período: 12 meses Nível de Entrada: $215,00 Preço-alvo: $250,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê Operar com a Visa?

Com todas as empresas interessantes listadas no mercado de ações global, investir numa empresa 'blue chip' bem estabelecida como a Visa pode parecer uma escolha demasiado insistente.

Mas, quando se trata de investir, às vezes o que é chato é bom! Com a incerteza que envolve o mercado de ações atualmente, uma empresa consistente como a Visa, que está bastante afirmada no seu mercado e gera um montante de receita confiável, é exatamente o que os investidores devem procurar.

Um gigante global

A empresa em si precisa de pouca apresentação e, com quase 4 biliões de cartões em circulação, provavelmente é seguro dizer que uma boa percentagem de leitores possui um cartão de débito ou crédito com o nome da empresa.

O modelo de negócios principal é simples. Cada vez que um pagamento é feito com um destes 4 biliões de cartões, este circula pela rede de pagamentos da Visa, privilégio pelo qual a Visa cobra uma percentagem do valor total do pagamento.

Operando em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, a Visa processou cerca de 40% dos pagamentos globais com cartão em 2021. No ano encerrado a 30 de setembro de 2022, a empresa de processamento de pagamentos registou uma receita líquida de $29 biliões e um lucro líquido de $15 biliões, aumentos de 23% e 21%, respectivamente, de ano para ano. Poucas empresas podem gabar-se deste tipo de margem de lucro.

Desempenho resiliente do mercado de ações

Apesar do excelente desempenho financeiro, com o fecho do mercado a 16 de dezembro, a Visa caiu 4,5% no ano. Embora isso não seja exatamente fantástico, deve ser considerado no contexto de um mercado mais amplo. No mesmo período, o Dow Jones e o S&P 500, ambos contendo a Visa como constituinte, caíram 9,4% e 19,2%, muito maiores, respectivamente.

Portanto, embora o preço das ações da Visa tenha caído em 2022, este superou significativamente o mercado em geral.

O método de gerar receita da Visa é mais adequado para uma economia em expansão. Simplificando, quanto mais as pessoas gastam, mais a Visa ganha. Ainda assim, é uma ação que tem potencial para ter um desempenho robusto em todas as fases do ciclo económico, conforme evidenciado neste ano.

Independentemente das perspectivas económicas, as pessoas precisam de comprar bens e, à medida que a utilização de dinheiro diminui em muitos países, uma quantidade crescente destas compras está a ser feita com cartões de crédito ou débito. O que isto significa é que a Visa deve ser capaz de depender de um fluxo confiável de receita, independentemente do que o próximo ano reserva para a economia global.

Porém, não se engane, uma recessão, e consequente queda no consumo, seria uma má notícia para a Visa. Mas as qualidades defensivas da ação - bem como a sua grande quantidade de dinheiro e baixo índice de endividamento - devem permitir que esta resista a uma potencial tempestade económica e prospere.

Previsão das Ações da Visa - O que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Visa nos últimos 3 meses, existem atualmente 17 avaliações de compra, 1 retenção e 1 venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Visa é de $287,00, com o preço-alvo mais baixo de $216,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Visa é de $250,44.

Fonte: TipRanks – 19 de dezembro de 2022

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Visa

Um exemplo de Ideia de Trading para o preço da ação da Visa pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $215,00 para permitir a atual volatilidade do mercado.

Coloque o preço-alvo médio do analista $250,00.

Mantenha o seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total.

Período = 12 meses

Se comprar 10 ações da Visa:

Se preço-alvo for atingido = $350,00 de lucro potencial ($250,00 - $215,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, se é que sobe. Isso é especialmente verdadeiro no presente devido aos ventos contrários significativos que a economia enfrenta atualmente.

É fundamental exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto pode potencialmente perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações da Visa resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação por lado.

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total.

Como comprar ações da Visa em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações da Visa e de mais de 4500 outras empresas listadas! Para comprar ações da Visa, siga estas etapas:

Abra uma conta Invest.MT5 para ter acesso à Sala do Trader

Clique em Investir ao lado da sua conta para abrir o MetaTrader WebTrader

Pesquise por ações da Visa na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico

Clique em Nova Ordem na parte superior da tela e insira o número de ações da Visa que deseja comprar

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico Diário Visa – Nova Ordem. Registo: 20 de dezembro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para operar ações da Visa ainda hoje. ▼▼▼

Acha que o preço das ações da Visa pode ter outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Visa cair, então pode optar por operar curto usando CFDs (Contratos por Diferença).

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 da Admirals permitem especular sobre a direção do preço de uma ampla variedade de ações, incluindo Visa, usando CFDs.

Isto significa que pode operar longo e curto para potencialmente lucrar tanto com o aumento quanto com a queda dos preços das ações. Saiba mais sobre CFDs neste artigo 'Como Operar CFDs'.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: