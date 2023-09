Como operar com a Apple com o lançamento do novo iPhone?

Na semana passada, a Apple revelou os seus mais recentes modelos de iPhone no seu sempre aguardado evento anual. Embora as atualizações mais recentes do smartphone possam ter decepcionado alguns, a Apple aparentemente experienciou um aumento nas encomendas. Poderá a forte procura ajudar a rejuvenescer o preço das ações da gigante da tecnologia?

Saiba mais sobre o tema e o que os analistas estão a prever para as ações.

Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Fonte: TradingView

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Procura pelo novo iPhone parece superar a oferta

A maior empresa do mundo tem enfrentado dificuldades no mercado de ações nas últimas semanas, com o preço das ações caindo mais de 9% desde o início de agosto.

Nem mesmo o tão aguardado evento da Apple, a 12 de Setembro, onde foram revelados os mais recentes modelos do iPhone, foi suficiente para inverter o mal-estar recente, uma vez que os investidores demonstraram preocupação relativamente à procura global pelo principal produto da empresa.

No entanto, as ações da Apple tiveram um início de semana positivo, com os investidores parecendo otimistas quanto à procura pelos modelos mais recentes do iPhone. Um aumento nas encomendas fez com que os prazos de entrega do iPhone 15 Pro Max de última geração fossem adiados por várias semanas em alguns mercados.

Esta aparente forte procura é positiva para as ações e pode preparar a empresa para o último trimestre do ano, que, historicamente, é o mais forte da Apple. No entanto, alguns analistas continuam céticos quanto à capacidade do novo iPhone de impulsionar o crescimento, lamentando a falta de atualizações revolucionárias e a ausência de aumentos de preços significativos nos modelos mais recentes.

Vamos analisar mais de perto as previsões dos analistas para as ações nos próximos meses.

Previsão das ações da Apple - O que dizem os analistas?

De acordo com os analistas consultados pela TipRanks para uma previsão para as ações da Apple nos últimos 3 meses, existem atualmente 22 avaliações de compra, 8 de manutenção e 0 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da Apple é de $240,00 dólares, com o preço-alvo mais baixo de $167,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da Apple é de $208,10.

Fonte: TipRanks - 19 de setembro de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Apple

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Apple poderia ser o seguinte:

Compre as ações num intervalo acima de $185,00 dólares para permitir a volatilidade;

Preço-alvo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $208,00 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, no máximo 5% do total da sua conta;

Período = 6 - 12 meses;

Se comprar 15 ações da Apple:

Se preço-alvo for atingido = lucro potencial de $345,00 [($ 208,00 - $ 185,00) * 15 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, especialmente considerando a forma como as opiniões dos analistas sobre as ações são divergentes.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder potencialmente numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações da Apple em 4 passos

Abra uma conta de investimento com a Admirals para ter acesso ao Dashboard; Clique em Investir com uma das suas contas Real ou Demo para abrir o terminal web MetaTrader; Procure pelas ações da Apple na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar a tabela de preços; Clique em Criar Nova Ordem na parte inferior da tela, insira a quantidade de ações da Apple que deseja comprar e clique em ‘Comprar’ para enviar o seu pedido ao mercado!

Fonte: Admirals MetaTrader WebTrader – Gráfico H1 da Apple. Intervalo: 18 de setembro de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que o preço das ações da Apple pode seguir outra direção?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: