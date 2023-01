Como fazer uma boa preparação para o Trading

Como deve preparar-se para o trading é uma questão que atormenta o pensamento de maioria dos traders, principalmente dos iniciantes. Ser um trader e explorar os mercados globais voláteis não é uma tarefa fácil. Construir uma estratégia de trading sólida com mecanismos de gestão de risco pode ajudá-lo a superar as condições adversas do mercado.

Mas como pode preparar-se antecipadamente em relação a isso? Alexander Graham Bell referiu que “antes de tudo, a preparação é a chave para o sucesso”. Se o inventor do telefone, uma pessoa que mudou as comunicações para sempre, acreditou nisso, talvez nós também o devemos fazer. Atingir os seus objetivos de trading requer um plano e não acontecerá imediatamente.

Aqui estão algumas coisas simples que pode fazer para preparar-se para o trading.

Conheça bem o mercado financeiro

O termo "mercados financeiros" é usado para se referir a qualquer mercado onde valores mobiliários são comprados e vendidos. Isto inclui, entre outros, o mercado de ações, o mercado de títulos, o mercado cambial e o mercado de derivados, entre outros.

Se todos estes termos não lhe são familiares, seria melhor parar de operar. O trading pode resultar em perda de fundos se não souber os pontos fundamentais relacionados com os tipos de ativos, gestão de risco, as várias formas pelas quais os mercados funcionam, etc. Quando se trata de trading, o conhecimento é poder.

Pode estar a perguntar-se como pode aprender mais sobre os mercados financeiros. A Internet é um vasto mundo de informações, mas deve ter cuidado e filtrar todos os blogs ou artigos que lê, pois apenas os principais sites financeiros provavelmente avaliarão e validarão o seu conteúdo. Corretoras regulamentadas confiáveis ​​também fornecem aos seus clientes uma ampla gama de materiais educativos, como blogs, webinars, seminários, etc., onde analistas de mercado partilham e discutem informações valiosas sobre o mercado.

Escolha uma corretora regulamentada

Uma pesquisa no Google por “corretoras de trading” irá devolver centenas ou talvez milhares de resultados. No entanto, corretoras regulamentadas e confiáveis ​​não são tantas. Algumas corretoras não regulamentadas podem prometer grande lucratividade, bónus e outros incentivos, mas nenhuma autoridade reguladora as supervisiona.

Abrir uma conta com uma corretora totalmente regulamentada reduz o risco de ser vítima de fraude, pois existe uma autoridade reguladora para controlar as atividades e proceder com as ações necessárias se algo estiver errado. A maioria das corretoras regulamentadas tem políticas de proteção de saldo negativo que fornecem a estrutura sob a qual o saldo negativo é compensado.

Outra vantagem é que as corretoras regulamentadas são obrigadas a manter os fundos dos seus clientes em contas bancárias segregadas. Isto significa que uma corretora não pode usar os fundos dos seus clientes para nenhuma atividade que não seja a de atender aos requisitos do trading.

As corretores bem estabelecidas e regulamentadas oferecem acesso a centenas ou milhares de instrumentos, vários tipos de ativos e uma ampla gama de ferramentas de trading de ponta que podem impulsionar a sua estratégia de trading.

Pratique com uma conta de trading demo

A maioria das corretoras oferecem aos seus clientes a opção de usar uma conta demo. Uma conta de trading de demonstração permite que os traders usem fundos virtuais, executem várias estratégias de trading e pratiquem em condições de mercado realistas sem qualquer risco de perder fundos reais.

Uma conta de demonstração é ideal para traders iniciantes, pois permite que estes testem as suas ideias de trading sem risco e ansiedade. Pode familiarizar-se com plataformas de trading como o MetaTrader4 e MetaTrader 5 ou qualquer outra plataforma personalizada oferecida pela sua corretora. Também pode testar como usar as ferramentas de gestão de risco em tempo real e simular uma estratégia de trading à sua escolha.

Estabeleça os seus objetivos

Definir os seus objetivos é imperativo para qualquer plano. O trading não é exceção. Antes de embarcar nesta experiência, deve decidir o que deseja alcançar e quais os meios que usará. Como o trading pode resultar em perda de fundos, seria sensato definir uma expectativa baixa.

Se os resultados da sua estratégia de trading forem positivos, poderá reavaliar os seus objetivos e ajustar a sua estratégia. No entanto, deve-se notar que qualquer ajuste deve incluir a utilização das ferramentas de gestão de risco à sua disposição.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.