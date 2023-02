Banco da Reserva da Nova Zelândia: Outro aumento de taxa?

Fevereiro 21, 2023 20:47

Investidores e traders estão focados na decisão sobre a taxa de juro do Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ), que deve sair na quarta-feira. Analistas de mercado esperam a divulgação das atas do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) para ver se a Reserva Federal (Fed) planeia prosseguir com mais apertos na política monetária.

Incerteza sobre a decisão da taxa de juro do RBNZ

Os analistas de mercado já se concentraram na próxima reunião do conselho de administração do RBNZ. Espera-se que o conselho anuncie a sua decisão sobre taxas de juro e política monetária. Embora os economistas sugiram que o RBNZ provavelmente aumentará os custos dos empréstimos, estes não têm certezas sobre quanto, com alguns antecipando um aumento de 25 pontos básicos e outros um aumento de 50 pontos básicos.

O ministro das Finanças da Nova Zelândia, Grant Robertson, observou que “o RBNZ tem a responsabilidade de lidar com a inflação. O RBNZ precisa de analisar os eventos atuais.”

Os analistas do ANZ disseram no seu relatório: “esta semana é sobre o RBNZ e o debate sobre se o ciclone Gabrielle deve ou não alterar a sua decisão de OCR (o consenso dos analistas e os preços de mercado ainda dizem um aumento de 50 bps). O NZD será hipersensível à decisão e ao tom do RBNZ.”

Banco do Canadá publicará dados da inflação

O Banco do Canadá (BoC) publicará o seu relatório sobre a inflação de janeiro. Os economistas esperam que a inflação IPC chegue a 5,5% numa base anual. Em 25 de janeiro, o banco central do Canadá aumentou a sua principal taxa de juro para 4,5%, o nível mais alto registado desde 2008.

De acordo com um relatório da Reuters, o conselho do BoC está sob pressão, já que um comité do Senado pediu mais transparência em relação às decisões do banco central. O partido conservador acusou o conselho do BoC de julgar mal a inflação.

Comentando sobre a inflação, o vice-governador do BoC, Paul Beaudry, observou que “o BoC está comprometido em trazer a inflação de volta à meta e fará mesmo que o seu caminho de definição de políticas divirja dos bancos centrais de outros países. Sabemos que levará tempo para voltar à meta de inflação do Banco. Mesmo que a inflação tenha caído ultimamente, não podemos tirar os olhos dela tão cedo e deixá-la permanecer significativamente acima da meta por muito tempo.”

Relatório de vendas a retalho no Canadá será divulgado esta quarta-feira

A Statistics Canada publicará o seu relatório de vendas a retalho de dezembro em 23 de fevereiro. Economistas esperam um máximo de 0,2% na comparação mensal. As vendas a retalho haviam recuado 0,1% em novembro, na comparação mensal. Analistas de mercado sugerem que um potencial aumento nas vendas a retalho pode forçar o BoC a reavaliar a sua política monetária, já que o aumento dos gastos do consumidor pode aumentar a inflação.

Goldman Sachs: ações chinesas podem subir 24% até ao final de 2023

O mercado de ações chinês parece estar a receber o voto de confiança dos analistas da Goldman Sachs (GS) no que diz respeito ao crescimento esperado. Um relatório da GS divulgado a 20 de fevereiro disse que poderia haver uma potencial subida de 24% no índice MSCI China.

Mais especificamente, o relatório observou que “acreditamos que o tema principal no mercado de ações mudará gradualmente da reabertura para a recuperação, com o condutor dos ganhos potenciais provavelmente girando da expansão múltipla para o crescimento/entrega de lucros”. No final de janeiro, o índice MSCI China atingiu o máximo de 4 meses, subindo quase 60% desde o início de outubro de 2022.

Economistas da GS sugerem que o PIB chinês provavelmente crescerá 5,5% em 2023, aproveitando o excedente de poupanças de $437 biliões e o aumento dos gastos do consumidor.

