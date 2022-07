Banco da Austrália confirma postura Hawkish na decisão da taxa do mês de julho

Julho 05, 2022 22:07

O Reserve Bank of Australia elevou a sua principal taxa de juro de 0,85% para 1,35% em julho, com a inflação subindo os preços na 12ª maior economia do mundo.

O movimento hawkish do RBA era esperado. O banco central teve que agir rápido para reter a inflação, até porque um dos maiores setores económicos da Austrália é o setor mineiro. À medida que os custos das matérias-primas aumentam rapidamente, o crescimento económico pode deteriorar porque as exportações do país podem tornar-se pouco competitivas.

A economia da Austrália depende em parte do seu maior parceiro comercial, a China, que tem uma política de tolerância zero ao COVID-19, forçando-a a confinamentos frequentes e impactando na produção industrial. Embora o crescimento do PIB da Austrália tenha sido resiliente em 3,3% no primeiro trimestre, bloqueios na China, preços mais altos de matérias-primas e aperto monetário podem desacelerar a economia.

Contexto da taxa de juro

Nos últimos três meses, temos visto as restrições monetárias em muitas economias, com exceção do Japão e da China, que permanecem dovish.

Quais são os principais níveis de taxas de juro nas economias mais agressivas do mundo?

País Orientação da taxa de juro % Taxa de Inflação % Austrália 1,35 5,1 EUA 1,5 - 1,75 8,6 Reino Unido 1,25 9,1

A divergência monetária é um tema claro quando comparamos estes países com os decisores de política monetária mais dovish do mundo:

País Orientação da taxa de juro % Taxa de Inflação % China 0,35 2,10 Japão 0,10 2,5 UE 0 8,8

Espera-se que o BCE aumente a sua orientação de taxa de juro no final deste mês, o que pode apoiar o euro. A moeda única da zona do euro está fraca em relação ao dólar desde março, quando a Reserva Federal começou as restrições da sua política monetária.

Outras notícias a serem observadas esta semana são os números de vendas a retalho da UE que serão divulgados amanhã (quarta-feira, 6 de julho) e o relatório de trabalho do NFP que será divulgado nesta sexta-feira, 8 de julho. Ambos os benchmarks podem estar em movimento de mercado para o EUR e o USD, respectivamente, dependendo dos resultados.

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.