Bank of Canada junta-se aos 'hawks', período de ganhos eleva mercado de ações

Abril 14, 2022 21:19

Como esperado, o Banco do Canadá aumentou a orientação das principais taxas de juro de 0,5 por cento para 1 por cento na sua decisão de abril, juntando-se à postura 'hawkish' internacional definida pela Reserva Federal dos EUA e pelo Banco da Inglaterra. Os bancos centrais estão a agir de forma a conter a alta inflação desencadeada pela recuperação económica global da crise do COVID-19 e pelos receios geo-políticos do lado da oferta nos mercados de petróleo bruto.

O CAD fortaleceu em relação ao dólar com as notícias, criando a perspectiva de mais rivalidade e volatilidade no par em maio, quando a Reserva Federal deve aumentar a orientação da taxa de juro dos EUA para 1%.

BCE diverge dos 'hawks'

Em relação ao BoC e à Reserva Federal, o BCE mantém a calma e espera-se que mantenha a sua principal orientação de taxa de juro em 0 por cento ainda hoje, quando o banco central anunciar a sua decisão de abril. A Zona Euro enfrenta fortes ventos contrários de pressões inflacionárias e receios de uma recessão causada pelo conflito na Ucrânia. A subida das taxas de juro nestas circunstâncias pode aumentar o risco de incumprimento nos mercados de crédito às famílias e às empresas. Os pares de moedas EUR podem mover-se se houver algum sinal inesperado do banco central.

Inicia-se o período de ganhos

As bolsas de valores globais ficaram mais otimistas com o início do período de ganhos, lideradas por empresas de viagens de grande capitalização como a Delta Airlines, que relataram receitas acima do esperado para o primeiro trimestre, enquanto previam um regresso aos lucros nos próximos três trimestres.

Os relatórios de ganhos a serem observados ainda hoje incluem as gigantes financeiras Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs. Os relatórios corporativos do setor financeiro podem fornecer pistas vitais sobre as expectativas de rendimento das taxas de juro no próximo trimestre.

Por fim, nos mercados de commodities, os preços spot do petróleo continuam elevados. A procura por petróleo bruto deve continuar a aumentar à medida que as viagens aumentam e as restrições do COVID-19 são levantadas em várias regiões do mundo.

