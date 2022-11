Aumento de preços testam postura Dovish do Banco do Japão

Novembro 21, 2022 23:44

A inflação atingiu um máximo de 40 anos no Japão durante o mês de outubro, testando a postura dovish do Banco do Japão (BoJ) sobre a sua política monetária.

Para colocar a história da inflação do Japão em contexto, a economia do país muitas vezes luta com baixa inflação e deflação. Pós-COVID, esta tendência económica inverteu-se, passando de mínimos para máximos. Embora o aumento da inflação possa ser uma distorção da experiência habitual do Japão, não deixa de ser uma realidade.

No entanto, durante todas as tempestades inflacionárias, o BoJ manteve a sua orientação da taxa de juro inalterada e em território negativo em -0,1 por cento. O banco central está a seguir os desenvolvimentos externos e está ciente das pressões inflacionárias, mas acredita que não é o momento certo para aumentar as taxas de juro no Japão. Em vez disso, os decisores de política monetária intervieram nos mercados de câmbio para apoiar o iene.

Muito depende de outras grandes economias conseguirem controlar a inflação com um aperto de política monetária, resolvendo assim pelo menos um dos problemas do BoJ. Tudo isto pode ser uma fraca esperança, porém, porque os preços altos estão a provar que são mais teimosos do que se pensava inicialmente. Nos EUA, a inflação caiu em outubro, mas aumentou em dois dos seus principais parceiros comerciais, o Reino Unido e a UE, expondo os EUA a preços mais altos de importação destas regiões.

Quando e como o BoJ pode aumentar as taxas de juro?

A próxima reunião do BoJ será realizada nos dias 19 e 20 de dezembro, quando poderá haver mais pistas sobre se o aperto monetário irá surgir em 2023. Quais são os cenários possíveis quando e se o BoJ decidir aumentar as taxas de juro? Pode haver uma mudança de menos 0,1 por cento para 0 por cento, um nível visto pela última vez em 2016. Isto pode apoiar o iene em relação a outras moedas e aumentar o poder de compra, dependendo da situação mais ampla da inflação.

É vital para os traders e investidores seguir de perto os sinais do BoJ, pois os drivers para o iene podem mudar durante a noite se a inflação continuar a subir em novembro e dezembro.

Desde que a Reserva Federal iniciou uma rodada histórica de aperto monetário há nove meses, o dólar americano avançou, empurrando o JPY contra as cordas. A postura agressiva da Reserva Federal parece persistir em 2023, após comentários do governador Waller, que disse que um relatório não cria uma tendência.

“É muito cedo para concluir que a inflação está a cair de forma sustentável... Já vimos este filme antes, então é muito cedo para saber se terá um final diferente desta vez.” Governador da Reserva Federal, Cristopher J. Waller (discurso de 16 de novembro).

Mas e se a inflação dos EUA cair pelo segundo mês consecutivo? Isto pode ser o gatilho para a Fed moderar os aumentos das taxas de juro por causa do atraso entre um aumento e os efeitos sobre a inflação.

“Demora meses, e talvez até mais, para que os efeitos completos de um aumento de taxa funcionem na economia.” Governador Waler.

O governador Waller disse que ficaria mais confortável em considerar um aumento de 0,5 por cento, dada a melhora na taxa de inflação, desde que o relatório de inflação de novembro continue em tendência de queda.

“A taxa dos fundos federais ainda pode ser aumentada rapidamente com vários aumentos de 50 pontos básicos...” Governador Waller.

Tem interesse em fazer trading com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars ao vivo hospedados pelos nossos especialistas em negociação REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que essa análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.